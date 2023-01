L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «réforme des retraites, les Français partagés»

Dans son édito de ce vendredi 20 janvier, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, se penche sur la réforme des retraites.

Nous avons eu hier soir les résultats d’un sondage Opinionway que nous avons commandé à la Fondation iFRAP et les résultats sont édifiants : 70 % des actifs interrogés disent qu’ils ne feront pas grève et 76% qu’ils n’iront pas manifester contre l’allongement de l’âge de départ à la retraite.

Carton, donc. On n’a clairement pas une majorité de Français qui veulent se mobiliser contre la réforme contrairement à ce qu’on a beaucoup entendu hier et ces derniers jours.

Une majorité de Français prêt à partir à la retraite à 64 ans ?

Les actifs interrogés, quand on leur demande à quel âge ils partiront à la retraite, disent à 64 ans pour 11 % et après 64 ans pour 40 %. Il y a donc une majorité de Français qui ont déjà entériné qu’ils partiront à 64 ans ou même plus tard.

En effet, 69 % d'entre eux sont favorables à la suppression des régimes spéciaux. Y compris donc celui des fonctionnaires qui n’est pas concerné par la réforme

Et le plus incroyable dans les résultats, c’est que cette position favorable à la suppression de tous les régimes spéciaux transcende les partis.

La solution la plus crédible

Ils sont 12 % à préférer baisser les pensions, 30 % à préférer baisser les salaires nets en augmentant les cotisations et 47 % à préférer reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans.

Donc on voit bien que la solution du report de l’âge est la solution la plus crédible auprès de nos concitoyens