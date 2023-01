Loi de programmation militaire, Défense de la France... Emmanuel Macron présente ses voeux aux armées

A l’occasion de sa présentation des vœux aux armées sur la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes) ce vendredi, le président de la République Emmanuel Macron va détailler les contours de la future loi de programmation militaire 2024-2030, pierre angulaire de la politique de Défense de la France.

Le chef de l’Etat en passe de renforcer les mesures prises dans un secteur ultra-stratégique. De retour d'Espagne, et au lendemain d'une forte mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron est attendu, ce vendredi vers 11h45 sur la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes) pour présenter ses vœux aux armées. A cette occasion, le le président de la République dévoilera les grandes orientations prises dans le cadre de la future loi de programmation militaire 2024-2030.

La guerre en Ukraine, lancée le 24 février dernier par la Russie, a permis au gouvernement de prendre conscience de la proximité du danger et du manque de préparation de l’armée française en cas d’attaque éventuelle. En mars dernier, Christian Cambon, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat, a assuré que la France avait un stock de munitions largement insuffisant pour mener une guerre.

Dans le cadre de cette loi, l’Elysée a confirmé sa volonté d’accélérer le renforcement du système national de défense. «On passe d’une logique de réparation à une logique de transformation des armées. On doit pouvoir être plus efficace et performant», a indiqué le gouvernement. Dans cette optique, l’État va consacrer 5,6 milliards d’euros de crédits de paiement en 2023 pour moderniser la dissuasion nucléaire française.

Renouer avec l'excellence française

La loi de programmation militaire doit permettre de combler le retard de l’armée française dans le domaine des drones, des munitions rodeuses et de la défense sol-air. L’objectif fixé par le gouvernement est de disposer d’une «capacité cyber de premier rang», selon les mots de l’Elysée.

Totalisant actuellement 40.000 réservistes, l’armée va voir ce nombre être doublé pour atteindre un ratio d’un réserviste pour deux militaires actifs. L’Elysée va également «généraliser» à tous les jeunes Français le Service national universel (SNU), comme promis par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle.

Pour développer une «économie de guerre» chère à Emmanuel Macron, l’Etat a pour but de «disposer de cycles de production optimisés pour répondre aux besoins des armées», tant sur les munitions que sur l’aide apportée aux alliés comme l’Ukraine.

Le locataire de l'Elysée veut également renforcer l’échelon national d’urgence prévu pour réagir rapidement aux crises. Ce dispositif totalise aujourd’hui 5.000 hommes en alerte, dont 2.300 soldats projetables à 3.000 km de l'Hexagone dans un délai de sept jours.

Enfin, le gouvernement ambitionne de renforcer les investissements dans les trois corps d’armées situés en Outre-mer. Inquiète de l’influence de la Chine, notamment dans l’Asie-Pacifique, la France veut renforcer son positionnement géostratégique. L’objectif étant de «disposer de forces de souveraineté renforcées pour pouvoir donner un coup de griffe à celui qui voudrait s’en prendre à nos intérêts», selon l'Elysée.

un budget de l’armée en hausse de 36 % depuis 2017

Le ministère français des Armées a partagé ce jeudi sur Twitter les données liées aux ressources financières attribuées par l’État à ce secteur depuis 2017. En sept ans, il a bénéficié d’une hausse de 36 % de son budget, passant de 32,3 milliards d’euros en 2017 à 43,9 milliards d’euros cette année. L’augmentation des ressources supplémentaires a été exponentielle sur cette période pour atteindre 11,6 % entre 2022 et 2023, soit une rallonge budgétaire de 3 milliards d’euros.

#PLF2023 Dans un monde toujours plus dangereux, un budget 2023 conforme à la loi de programmation militaire 2019-2025 : + 3 mds d'€ pour confirmer la remontée en puissance de nos armées et renouveler leurs capacités opérationnelles #NotreDéfense pic.twitter.com/WjGBF5rpqG — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) January 19, 2023

La précédente loi de programmation militaire, couvrant la période 2019-2025, avait doté la défense tricolore d’une enveloppe globale de 295 milliards d’euros. D’après l'Opinion, la nouvelle mouture pour 2024-2030 devrait grimper à près de 410 milliards d’euros.