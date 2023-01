Sylvain Maillard : «sans cette réforme des retraites, je crains que les pensions ne s'effondrent de 20% dans 25 ans»

«Sans cette réforme des retraites, je crains que les pensions ne s'effondrent de 20% dans vingt-cinq ans», a affirmé ce vendredi dans la Matinale de CNEWS, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris et président du groupe de travail sur les retraites.

Le président du groupe de travail sur les retraites à l’Assemblée nationale, Sylvain Maillard, a rappelé ce vendredi matin sur CNEWS que la réforme des retraites était nécessaire afin de garantir les pensions dans les prochaines années.

Reconnaissant que la mobilisation du jeudi 19 janvier a été massive mais en rappelant qu’il n’y avait «ni à fanfaronner d’un côté, ni de faire semblant qu’il n’y avait personne dans la rue», le député Renaissance de Paris a affirmé qu’il ne craignait pas la prochaine mobilisation du mardi 31 janvier.

«Nous nous battons pour que notre système soit à l’équilibre»

Il a en revanche répondu : «ce que je crains, c’est que dans vingt ou vingt-cinq ans, comme nous le dit le Conseil d’orientation des retraites, les pensions ne s’effondrent de 20%. Ce que je crains, c’est qu’à un moment, notre système ne soit plus à l’équilibre».

Sylvain Maillard a pris comme exemple «ceux qui ont le plus besoin des retraites, les plus petits salaires, ceux qui n’ont rien d’autre, pas d’économie pour pouvoir vivre à la retraite» en estimant qu’ils pourraient «ne plus avoir les moyens» de s’assurer un niveau de vie décent, une fois le monde du travail quitté.

«Nous nous battons pour que notre système soit à l’équilibre et on demande un effort aux Français, c’est vrai, de travailler deux ans de plus», s’est-il justifié.