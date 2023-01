Elon Musk apporte son soutien à Emmanuel Macron concernant la réforme des retraites

Alors que de nombreux Français se mobilisent contre la réforme des retraites, Elon Musk s'est emparé de son réseau social pour annoncer publiquement son soutien au président de la République.

Une publication qui ne passe pas inaperçue. Ce vendredi 20 janvier, le patron de Twitter a réagi à la publication d'une vidéo dévoilant une manifestation contre la réforme des retraites à Lyon. En réponse, il n'hésite pas à donner son avis sur la réforme qu'il juge «difficile, mais juste».

«L'âge de la retraite de 62 ans a été fixé alors que les durées de vie étaient beaucoup plus courtes. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un nombre massif de retraités» ajoute-t-il. Un soutien très clair au gouvernement français et à Emmanuel Macron, qu'il avait rencontré au début du mois de décembre 2022, notamment pour parler de la modération des contenus sur Twitter.

Pour rappel, Elon Musk avait annoncé, à la fin du même mois, vouloir quitter la tête du réseau social une fois qu'il aurait trouvé quelqu'un «d'assez fou» pour le remplacer.

Alors que Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, rapportait à l'AFP que plus de deux millions de personnes ont manifesté jeudi 19 janvier en France contre la réforme des retraites, une nouvelle mobilisation d'ampleur aura lieu ce samedi.

Annoncée au début du mois de décembre, cette manifestation débutera à 14h, place de la Bastille à Paris. Un événement soutenu par La France Insoumise (LFI), initié par plusieurs mouvements de jeunes militants de gauche tels que les jeunes écologistes et les NPA jeunes.

"Macron you're screwed, all the people are in the street"







