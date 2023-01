Réforme des retraites : 14.000 manifestants ont défilé à Paris ce samedi

14.000 personnes ont manifesté ce samedi à Paris contre la réforme des retraites, répondant à l'appel d'organisations de jeunesse mais aussi de La France insoumise, selon le comptage Occurrence réalisé pour Cnews et un collectif de médias.

Malgré le froid, 14.000 personnes sont descendues dans les rues de Paris ce samedi pour protester contre la réforme des retraites, selon le comptage Occurrence réalisé pour Cnews et un collectif de médias. Alors que le projet de loi, qui prévoit notamment le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, sera présenté ce lundi en Conseil des ministres, des dizaines de milliers de personnes de toutes générations confondues ont fait entendre leurs voix entre les places de la Bastille et de la Nation, sans incident notable.

Présent dans la cortège, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a affirmé «maudire» Emmanuel Macron, qu'il accuse de vouloir «transformer toute notre existence en marchandise». Selon l'ancien candidat à la présidentielle, le recul de l'âge de départ à la retraite ne fera «pas travailler une seule personne, je le sais bien». «Ce sera des chômeurs en plus, des malades de plus, et surtout de la vie en moins», a-t-il déclaré. Puis d'ajouter : «Ils disent qu'il faut travailler davantage, pour quoi faire ? La clé de l'avenir, ce n'est pas de produire plus, du jetable. Mais produire mieux, et pour le faire, il faut travailler moins».

Revendiquant quelque 150.000 participants, les organisateurs estiment avoir atteint leur objectif: obtenir une mobilisation au moins égale à celle de la «marche contre la vie chère» d'octobre dernier, organisée par les partisans de Jean-Luc Mélenchon et qui avait drainé, selon eux, 140.000 participants ; 30.000 selon la police.