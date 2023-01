Congrès du PS : Olivier Faure revendique de nouveau sa victoire

Le premier secrétaire du Parti socialiste sortant Olivier Faure réaffirme samedi dans le JDD avoir été réélu lors du vote des militants, «une sortie irresponsable» selon son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol, tandis que la commission de récolement des résultats était encore en cours.

Le PS s’enfonce un peu plus dans la crise. Ce samedi soir, le premier secrétaire sortant Olivier Faure a réaffirmé sa victoire dans le JDD. Des propos n’ont par contre pas du tout plu à son adversaire. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, il s'agit d'«une sortie irresponsable». Et ce, alors que la commission de récolement des résultats était encore en cours.

«Le résultat est clair et net. Le temps des votes est terminé», clame Olivier Faure, qui ajoute: «Je suis reconnaissant aux socialistes de m’avoir confirmé dans la plus belle des fonctions, celle de conduire et d’animer le parti de la justice sociale et écologique».

Un communiqué du PS avait proclamé vendredi matin la victoire du sortant Olivier Faure, avec 50,83% des votes des adhérents, mais le résultat a été contesté par le maire de Rouen, qui invoque de nombreux incidents à même de fausser le résultat.

«J'appelle à l'apaisement, à la transparence, au respect de la démocratie»

Une commission de récolement a été donc convoquée, ce samedi depuis 13h, pour que les deux parties s'accordent sur les chiffres en vue du Congrès de Marseille, du 27 au 29 janvier. Elle était toujours en cours à près de 22h.

Nicolas Mayer-Rossignol a réagi sur Twitter en fustigeant une «sortie irresponsable», «alors que notre parti offre un spectacle affligeant, alors que la Commission de récolement est en plein travail». «J'appelle une nouvelle fois à l'apaisement, à la transparence, au respect de la démocratie et des militants», a-t-il ajouté.

Pour Olivier Faure, sa ligne de rassemblement de la gauche avec la Nupes, nouée en mai avec LFI, EELV et le PCF, est majoritaire: «Chacun doit admettre qu’une ligne s’est dégagée et qu’il n’est donc pas question de sortir du rassemblement de la gauche et des écologistes. Un PS recroquevillé, un PS qui ne parle qu’au PS, c’est une impasse».

D'ailleurs, il promet que «Nicolas Mayer-Rossignol sera associé aux orientations stratégiques, notamment pour les Européennes, puisque c’est sur ce sujet qu’il a dès le début manifesté ses plus grandes inquiétudes».