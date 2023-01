La popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne en baisse

D'après un sondage de l'IFOP pour le JDD, le pourcentage de cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne a chuté durant ce mois de janvier.

Des chiffres révélateurs. D'après l'enquête menée par l'IFOP par téléphone entre le 12 et le 19 janvier, le président de la République française et la première ministre ont perdu en popularité en ce début d'année 2023. En cause ? L'annonce de la réforme des retraites, qui a suscité de nombreuses manifestations, à l'instar du rassemblement de jeudi 19 janvier où plus d'1 million de personnes se sont rassemblées dans la rue.

Des conséquences rapides

Entre l'annonce d'Elisabeth Borne du 10 janvier concernant la réforme des retraites et les manifestations du 19 janvier, cette dernière enregistre 64 % de mécontents, contre 59 % en décembre dernier. Son plus mauvais résultat. Emmanuel Macron, quant à lui, enregistre 65 % de mécontents.

Il s'agit aussi du niveau le plus bas de popularité pour Emmanuel Macron depuis février 2020, juste avant la crise sanitaire. Frédéric Dabi, le directeur général de l’IFOP, témoigne auprès du JDD : « Le gouvernement est en train de perdre la bataille de l’opinion ».