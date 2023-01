Réforme des retraites : voici comment est calculé un «trimestre»

Le controversé projet de loi sur la réforme des retraites va être présenté, demain, lundi 23 janvier, en Conseil des ministres. Les Français se renseignent tous azimuts sur leurs droits et notamment sur le fait de savoir comment est calculé un trimestre. Explications.

La Première ministre Elisabeth Borne l’a annoncé le 10 janvier : le gouvernement souhaite reculer l’âge légal de la retraite à 64 ans. Il faudra donc cotiser plus longtemps pour toucher une retraite à taux plein. Généralement, 43 années exactement, soit 172 trimestres.

Comme rien n’est jamais simple, un trimestre ne correspond pas toujours à trois mois travaillés quand il s’agit de la retraite. En effet, pour valider un trimestre, il faut avoir travaillé 150 heures payées au SMIC, soit 11,27 euros brut par heures. Ce ne sont donc pas trois mois de travail qui vous valident un trimestre, mais bien 1.690 euros brut gagnés. En revanche, un haut salaire ne vous permet pas de valider plus rapidement vos trimestres. Il n’est possible d’en valider que quatre par an.

Selon la réforme des retraites telle qu’elle est présentée actuellement, plusieurs types de trimestres seront pris en compte. Les trimestres cotisés, c’est-à-dire ceux durant lesquels vous avez gagné au moins 1.690 euros brut. Les trimestres assimilés, c’est-à-dire les périodes non travaillées (chômage, congé parental, maladie, service militaire …). Enfin, les trimestres accordés. Ces derniers le sont en contrepartie de la naissance et de l’éducation d’un enfant par exemple. Huit trimestres au maximum sont accordés, à se répartir entre les parents.

Pour connaître dès maintenant le nombre de trimestres que vous avez validé, rendez-vous sur le site de l’assurance retraite . Vous devrez renseigner votre RIS (relevé de situation individuel). Bon à savoir : il est possible de télécharger son relevé de situation en se connectant sur son espace personnel, à partir du service «Consulter ma carrière». Chaque salarié reçoit aussi en théorie son relevé de situation tous les cinq ans par sa caisse de retraite à partir de 35 ans.

Concrètement, comment est calculée la retraite ?

Une fois vos 172 trimestres effectués, vous pouvez toucher votre retraite à taux plein. Si vous avez longtemps travaillé avec un bas salaire, puis pour des revenus plus élevés, pas de panique.

La pension de retraite est calculée à partir du salaire annuel moyen de vos vingt-cinq meilleures années de revenu. Une interruption de carrière peut tout de même avoir une incidence sur le montant de la retraite.