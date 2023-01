Charente-Maritime : un maire et les secours condamnés pour la noyade d'un garçon en 2016

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Charente-Maritime et un ancien maire ont été jugés responsables de la noyade involontaire d'un jeune garçon, en août 2016, a-t-on appris vendredi 20 janvier.

La victime avait 9 ans. Un ex-maire et le Sdis ont été condamnés à respectivement un an de prison avec sursis et une amende, après qu'un petit garçon a trouvé la mort involontairement, en août 2016, à Saint-Trojan-Les-Bains sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime).

L'enfant, originaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), voyageait en colonie de vacances lors du drame. Emporté sur la plage de Gatseau, à la pointe de l'île, son corps avait été retrouvé quatre jours plus tard, sur une plage différente.

la presence d'un courant non annoncée

Pascal Massicot, ancien maire, s'est vu reprocher de ne pas avoir informé le public d'un courant ainsi que de ne pas avoir installé de bouées pour délimiter le périmètre de la baignade. Elu maire de la commune en 2008, il a écopé d'un an de prison avec sursis.

Le Sdis 17, lui, doit verser une amende de 50.000 euros, dont 30.000 avec sursis, pour ne pas avoir inscrit ces risques sur le règlement intérieur du poste de secours de la plage. Le service de secours a annoncé ne pas faire appel de la décision.

En août 2014, la commune avait déjà été jugée responsable de la mort d'un couple de touristes et avait dû verser 234.000 euros de dommages et intérêts à la famille des victimes.