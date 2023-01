Disparition inquiétante d'Amélie, 14 ans : lettre mystérieuse, dernier appel… Tout ce que l’on sait

Le 19 décembre dernier, Amélie, 14 ans, a quitté le domicile de ses grands-parents à Gennes-Val de Loire (Maine-et-Loire) en laissant une lettre mystérieuse. Hormis un coup de fil datant du 22 décembre, l’adolescente n’a plus donné de nouvelles.

Une angoisse pour les parents. Amélie, 14 ans, a décidé de quitter le domicile de ses grands-parents maternels situé à Gennes-Val de Loire (Maine-et-Loire), chez qui elle vit depuis août dernier, le 19 décembre 2022. Avant de fuguer, l’adolescente a laissé sur son lit une lettre écrite annonçant son départ à ses parents.

«Si tu le trouves (ce mot) c’est que je suis déjà loin», a écrit l’adolescente. «Je pars pour garder les enfants d’une famille dans un autre pays. Je vais faire des cours à distance et compte réussir ma vie. Je reviendrai sûrement te voir après les vacances», a-t-elle détaillé.

Hormis un coup de fil passé le 22 décembre dernier à sa grand-mère, Amélie n’a plus donné de signe de vie.

Des parents inquiets

Dans les colonnes du Parisien, son père a fait part de son inquiétude quant à cette «disparition mystérieuse».

«Nous sommes super-inquiets. On voit bien tout ce qu’il peut se passer. Une jeune a vite fait de se faire embobiner, elle peut tomber sur une personne mal intentionnée, il y a des réseaux…», s'est-il confié, décrivant une jeune fille «très mûre» qui «fait plus que son âge, notamment quand elle maquillée».

Alors que l’inquiétude monte d’un cran chez les parents, on ignore exactement les raisons qui ont poussé Amélie à quitter le domicile de ses grands-parents maternels. Cependant, selon sa mère, qui vit dans les Pyrénées-Orientales, sa fille souffrait d’un «mal-être».

«Elle se confiait très peu à moi. Mais Amélie vivait un mal-être. Elle n’allait vraiment pas bien. Elle avait des crises d’angoisse. Elle a déjà rencontré une psychologue», a-t-elle dit dans un entretien accordé à Ouest-France.

Les recherches se poursuivent

Le 21 décembre dernier, la gendarmerie départementale du Maine-et-Loire a publié un avis de recherche sur Facebook accompagné d’une photo d’Amélie.

«Si vous avez des renseignements, contactez la communauté de brigades de Longué-Jumelles au 02.41.52.10.31. Merci de partager cette publication pour nous aider à la retrouver et à rassurer ses proches», peut-on lire.

Cinq jours plus tard, sa soeur a elle aussi publié un appel à témoins sur Twitter, en fournissant plus de détails sur l'adolescente. Amélie mesure 1m73 et a les cheveux mi-long châtain clair et des yeux marrons.

Toute personne ayant des informations peut également prendre contact avec le dispositif d’Enfants Disparus au 01.40.97.80.16.