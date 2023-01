La réforme des retraites présentée ce lundi en Conseil des ministres

Après une première semaine de mobilisation, le gouvernement s’apprête à présenter son projet de loi sur la réforme des retraites en Conseil des ministres ce lundi 23 janvier.

Des dizaines de milliers de Français sont descendus dans les rues la semaine dernière pour exprimer leur désaccord quant au projet de réforme des retraites du gouvernement. Malgré les oppositions, l’exécutif garde le cap et doit présenter ce lundi le projet en Conseil des ministres.

Parmi les principales mesures déjà dévoilées par le gouvernement : le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, de 42 à 43 annuités pour la durée de cotisation pour obtenir sa pension à taux plein, ou encore la pension minimum à 1.200 euros brut par mois.

Le projet définitif doit ensuite être envoyé au Parlement. Le gouvernement ayant fait le choix de porter cette réforme au sein d'un budget rectificatif de la Sécurité sociale (PLFSSR), les débats sont ainsi limités à 20 jours en première lecture à l'Assemblée, commission et hémicycle compris.

Selon Manuel Bompard, député et coordinateur de La France insoumise, «cette méthode n'est pas respectueuse de la démocratie parlementaire». Il estime par ailleurs que les opposants à la réforme des retraites ne pourront pas gagner le combat au Parlement, en raison de la durée limitée des débats mais également de la possibilité du gouvernement de recourir à l’article 49.3 de la Constitution pour une adoption sans vote. «Il faut se mobiliser, participer aux mobilisations sociales, aux mouvements de grève, sinon à la fin on n'aura plus que les yeux pour pleurer», a-t-il déclaré ce dimanche au micro de France Inter/Le Monde/France TV.

Jeudi dernier, entre 1,2 et 2 millions de personnes ont battu le pavé pour protester contre la réforme. L'intersyndicale a par ailleurs déjà annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain. Ce dimanche, Philippe Martinez, a évoqué la «possibilité» de plusieurs «journées d’action pendant les vacances scolaires» d’hiver dans les prochaines semaines.