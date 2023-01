Éducation : le ton et la voix des professeurs joueraient sur la motivation et la confiance des élèves, selon une étude

Les élèves seraient sensibles à la voix et au ton de leur professeur, révèle une étude britannique réalisée auprès de 250 enfants de 10 à 16 ans. Un ton plus chaleureux et posé serait plus efficace pour l’apprentissage, alors qu’un ton autoritaire serait au contraire propice à la rébellion.

La voix de l’éducation. Selon une étude publiée dans le British journal of Educational Psychology, et réalisée par des chercheurs de l’Université de l’Essex en Grande-Bretagne, les élèves accorderaient une importance particulière à la voix et au ton employé par les enseignants pour dispenser leurs cours. Les résultats seraient également valables pour l’éducation à la maison.

Pour réaliser leurs travaux, les chercheurs britanniques ont fait écouter à 250 enfants et adolescents de 10 à 16 ans des enregistrements de cours identiques, mot pour mot, mais dispensés sur un ton plus ou moins autoritaire, et avec une voix plus ou moins chaleureuse. Les enfants devaient ensuite répondre à des questions pour juger leurs sensations par rapport à ce qu’ils venaient d’écouter.

Ton chaleureux et voix douce

Sans surprises, les voix sèches et froides ainsi que les tons autoritaires sont moins efficaces pour motiver les élèves. Ils feraient même baisser la participation en classe et donneraient davantage envie aux élèves de se rebeller. Un professeur qui dispenserait son cours de cette manière serait donc jugé comme étant moins digne de confiance par les élèves, et pourrait faire baisser l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes.

À l’inverse, un enseignant qui dispenserait exactement le même cours, et qui emploierait les mêmes mots mais avec un ton posé et chaleureux, et avec une voix douce et calme, serait quant à lui beaucoup plus efficace pour motiver ses élèves et les faire s’intéresser au cours. Il serait également plus digne de confiance.

À l'école comme à la maison

Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs de Cardiff a également montré que ces résultats sont aussi valables pour l’éducation à la maison. Le ton et la voix employés pour demander à un enfant de ranger sa chambre ou de faire ses devoirs peut jouer un rôle prépondérant dans l’acceptation de la demande par l’enfant, et dans sa motivation pour accomplir sa tâche.

Les chercheurs avaient notamment demandé à plus de 1.000 adolescents de 14 et 15 ans de répondre à des instructions parentales identiques données sur un ton autoritaire, neutre, ou affectueux et bienveillant. Là encore, les adolescents ont montré qu’ils étaient plus disposés à écouter leurs parents quand une même consigne était donnée sur un ton chaleureux plutôt que sur un ton autoritaire.