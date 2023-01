Gare de l'Est : trafic totalement interrompu toute la journée après un incendie volontaire

Le trafic des trains à la gare de l'Est (Paris) est interrompu toute la journée en raison d'une panne liée à un incendie volontaire.

Grosse inquiétude chez les usagers. En raison de la panne d'un poste d'aiguillage résultant d'un acte de malveillance, tous les trains au départ et à l'arrivée en gare de l'Est sont supprimés ce mardi.

Dans un premier temps, la reprise du trafic était attendue vers 10h, mais les dégâts occasionnés sont finalement trop importants pour envisager cette hypothèse.

«D'après les premières constatations, on peut parler d'incendie volontaire sur des câbles électriques (...).», a communiqué l'entreprise.

#InfoTrafic #LigneP 1/2





A la suite d'un acte de vandalisme (incendie sur des câbles électriques dans un local technique dans le secteur de Vaires ), le trafic est interrompu entre #ParisEst et #ChateauThierry et entre #ParisEst et #Meaux jusqu'à 10h00.





: SNCF pic.twitter.com/349NLmgb4z — Ligne P (@LIGNEP_SNCF) January 24, 2023

La gare de l'Est dessert la région Grand Est du pays (Strasbourg, Nancy, Colmar, Reims, Epernay etc...), ainsi que des destinations internationales comme l'Allemagne et le Luxembourg.

Environ 41 millions de voyageurs transitent chaque année par la gare de l'Est, l'une des six grandes gares parisiennes, selon des chiffres datant de 2019.