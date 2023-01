Retraites : «avec sa réforme, le gouvernement a fait le choix de l'affrontement», affirme Fabien Roussel

Invité de La Matinale ce mardi 24 janvier, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, est revenu sur la très controversée réforme des retraites. Selon lui, «le gouvernement a fait le choix de l'affrontement».

Une réforme très contestée. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, est revenu, ce mardi 24 janvier dans la Matinale de CNEWS, sur la réforme des retraites assurant que le gouvernement a fait le choix du blocage et de l’affrontement.

«Nous voyons aujourd’hui que le gouvernement, avec ce choix de rester droit sur ses bottes et dur avec sa réforme, a fait le choix du blocage et de l’affrontement. Or, cela dessert les intérêts de la France, ceux du monde du travail et ceux du monde économique dans cette période de crise», a-t-il dit.

«Il faut sortir par le haut de cette crise. C’est la raison pour laquelle nous proposons de redonner la parole au peuple. Et de le faire par le biais d’un référendum. Hier soir, nous avons déposé une motion référendaire, à 98 députés des groupes de gauche écologistes de l’Assemblée nationale».

Fabien Roussel a fait savoir que «dès le 6 février, jour de l’ouverture des débats au Parlement, nous demanderons à l’ensemble des députés de redonner la parole au peuple et de sortir de cette impasse par un grand débat dans le pays».

«Un référendum c’est une campagne de six mois avec les pour et les contres ainsi que des débats organisés partout. Je souhaite qu’il y ait des débats dans les entreprises, dans les services publics, dans les facultés pour les jeunes. Je veux que l’on débatte sereinement ensemble et que l’on choisisse», a affirmé Fabien Roussel.