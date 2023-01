Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en nette baisse fin 2022, un niveau plus vu depuis 2011

Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a considérablement baissé au quatrième trimestre de 2022, d'après les chiffres de Pôle emploi et du ministère du Travail, publiés ce mercredi 25 janvier. Un niveau plus vu depuis plus de dix ans.

Une année 2022 bénéfique sur le front de l'emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) a diminué de 114.000 inscrits au quatrième trimestre de 2022, soit 3,6 %.

Ainsi, le nombre des demandeurs d'emploi de la catégorie A s'est établi à 3,049 millions de personnes sur l'ensemble du territoire français (outre-mer compris, sauf Mayotte) contre 3,164 millions au troisième trimestre, selon les chiffres de Pôle emploi et de la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (Dares), le service statistiques du ministère du Travail.

Sur l'année complète, les effectifs de cette catégorie ont chuté de 9,3 %, avec 312.000 personnes en moins. Un nombre qui n'avait jamais été aussi bas depuis 2011.

Le ministre du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a salué «une baisse qui s'accompagne d'une proportion record des CDI dans les embauches à 52 %».

Témoin de cette diminution du chômage sur l'année écoulée, l'Urssaf avait récemment souligné le nombre de cinq millions d'embauches en CDI, signées sur 2022.

L'exécutif, dont l'objectif fixé par Emmanuel Macron d'obtenir un taux de chômage à 5 % (actuellement à 7,3 % sur l'année 2022) reste la priorité, entend accélerer cette diminution grâce à la mise en place de l'assurance-chômage, qui entre en vigueur le 1er février prochain.