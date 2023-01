Crise au PS : quel recours pourrait enclencher Nicolas Mayer-Rossignol après la réélection d'Olivier Faure ?

Battu le 20 janvier dernier au second tour de l’élection interne du Parti socialiste par Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol a contesté les résultats, dénonçant «certaines irrégularités». Le maire de Rouen (Seine-Maritime) a même menacé de saisir la justice pour obtenir gain de cause.

La bataille pour la direction du Parti socialiste pourrait se terminer devant les tribunaux. A la suite de l’annonce de la réélection d’Olivier Faure le 20 janvier dernier en tant que Premier secrétaire, Nicolas Mayer-Rossignol, candidat perdant, a indiqué lors d’une conférence de presse, vouloir aller en justice si la direction ne lui donnait pas raison.

Cependant le recours pour l’élection d’un parti politique est différent de celui d'une élection plus «traditionnelle». Dans ce genre de cas on ne «parle pas de contentieux électoral pouvant mener jusque devant le Conseil constitutionnel, comme cela peut être le cas pour les élections législatives, explique à CNEWS Louis le Foyer de Costil, avocat en droit de la fonction publique.

En effet, «un parti politique est considéré comme une association», le recours «se fera donc devant un tribunal judiciaire qui sera chargé d’examiner les statuts du parti».

Des preuves à fournir

Alors que le camp d’Olivier Faure et celui de Nicolas Mayer-Rossignol s’accusent mutuellement de fraudes et d’irrégularités, ce serait au maire de Rouen (Seine-Maritime) d'établir la véracité de ses propos si l’affaire devait prendre une autre ampleur. «Dans ce genre de cas, c’est à celui qui porte l’accusation de prouver ce qu’il déclare. Cela peut se faire par différentes voies : huissiers, témoignages, vidéos…».

Ce n’est qu’après avoir examiné les faits que le tribunal pourra constater ou non un litige et «en fonction des statuts du parti» avancer que l’un d’eux n’a pas été respecté et rendre son jugement.

Si les procédures judiciaires sont parfois longues, «il existe des procédures d’urgence», indique Louis le Foyer de Costil. Cependant, ce sera une nouvelle fois à Nicolas Mayer-Rossignol de «justifier du caractère urgent» du traitement de ce dossier par le tribunal.

Le maire de Rouen a exigé que la commission de récolement, sollicitée pour recompter les votes puisse «terminer son travail». Selon lui, le travail de l'instance a été «interrompu» par la direction sortant avant d’avoir examiné toutes les irrégularités. Une accusation démentie par Olivier Faure.

Les travaux de la Commission de récolement ont été interrompus par la Direction sortante qui s'est à nouveau autoproclamée vainqueur, alors que 45 Fédérations seulement sur ~100 ont été validées. Je demande à nouveau que la Commission puisse enfin terminer son travail.



3/3 pic.twitter.com/G0WZsnVDUB — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) January 22, 2023

Avant de définitivement choisir la voie judiciaire, Nicolas Mayer-Rossignol a proposé une rencontre ce mercredi avec son rival et Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), battue au premier tour de l'élection, afin de trouver une solution à la crise.

Le résultat officiel de l'élection du Premier secrétaire du Parti socialiste sera décidé par le vote des délégués fédéraux du congrès, prévu à Marseille à compter de ce vendredi et tout au long du week-end.