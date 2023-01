Handball : Bruno Martini, président de la Ligue nationale et ancien gardien de l’équipe de France, condamné à un an de prison avec sursis pour «corruption de mineur»

Le président de la ligue nationale de handball (LNH), Bruno Martini, a été condamné ce mercredi 25 janvier pour «corruption de mineur» et «enregistrement d’images pédopornographiques». Une peine qu'il a acceptée, selon le parquet de Paris, en plus d'une amende de 2.500 euros.

Il était visé par une enquête depuis 2020. Bruno Martini, le président de la ligue nationale de handball (LNH), a accepté une peine de 12 mois de prison avec sursis et une amende de 2.500 euros pour «corruption de mineur» et «enregistrement d’images pédopornographiques», ce mercredi 25 janvier.

Cette sanction comprend aussi cinq ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs.

L’ancien gardien de l'Equipe de France, champion du monde en 1995 et 2001, était visé par une enquête depuis 2020, après la plainte d’un adolescent de 13 ans. D’après franceinfo, Bruno Martini aurait approché le jeune garçon sur les réseaux sociaux sous un pseudonyme, échangeant avec lui plusieurs selfies et vidéos à caractère sexuel.

L’homme de 52 aurait par la suite proposé à l’adolescent un rendez-vous, auquel ce dernier ne se serait pas rendu. Le garçon aurait porté plainte avec sa mère par la suite. Au bout de plusieurs mois d’investigations, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à Bruno Martini, placé en garde à vue à Paris le 23 janvier.

Le parquet de Paris a ainsi confirmé que le sportif avait été déféré mardi soir en vue d'une «probable comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité», après la levée de sa garde à vue. A ce stade, les enquêteurs n'ont pas eu connaissance d'autres victimes, hormis l'adolescent de 13 ans, d’après une source proche du dossier.

Dans un communiqué, les dirigeants de la Ligue nationale de handball (LNH) ont indiqué qu'ils attendaient «la probable et souhaitable démission» de Bruno Martini. «Si tel n’était pas le cas dans les plus brefs délais, ils sont prêts collectivement à rendre leur mandat pour entraîner l'organisation de nouvelles élections et la fin des fonctions du Président», ont-ils ajouté.