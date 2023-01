Insécurité : «MyEli», tout savoir sur ces bijoux connectés qui appellent à l’aide en cas d’agression

Un bracelet connecté qui permet de prévenir les proches de son utilisateur en cas de danger ? Voilà ce que promet MyEli, un bracelet made in France, récompensé du prix de l'innovation au salon high-tech de Las Vegas.

À première vue, il s'agit d'un simple bijou. En réalité, ce bracelet chic et branché permet d'alerter vos contacts de manière rapide et discrète via un écran connecté. Voici ce que vous devez savoir sur cette petite révolution technologique de 95 euros.

Il vous suffit d'un clic pour envoyer un message d'alerte personnalisé à la personne de votre choix, configurée dans l'application. En plus du texte, le bracelet indiquera également votre position GPS. L'objectif ? «Être rassurée lorsqu'on se déplace seul(e)», peut-on lire sur le site internet de MyEli.

Plus encore, ce bracelet qui se veut élégant permet de faire sonner votre téléphone pour repousser un agresseur potentiel, mais aussi de lancer un enregistrement audio qui pourrait servir de preuve en cas de procédure. Dans une optique plus pratique, il permet aussi d'envoyer un message rassurant à une liste de proches, lorsque vous êtes bien rentrés à votre domicile.

Créé À la suite d'un traumatisme

C'est un incendie au sein de son immeuble qui a poussé Ludivine Romary à lancer son entreprise, rapporte Le Figaro. Après avoir vécu cette expérience, elle a été en proie à de nombreuses angoisses, notamment dans les lieux publics. La Bordelaise explique aussi avoir été influencée par «la prise de paroles des femmes lors des mouvements sociaux de 2018 (référence à #MeToo, NDLR)», a-t-elle écrit sur le web.

Commercialisé en novembre 2021, le bracelet a été couronné en janvier 2022 du prix de l'innovation du Consumer Electronics Show (CES), le salon le plus reconnu dans le domaine de nouveautés technologiques, situé à Las Vegas.

À noter que ce bracelet peut également être utilisé par des personnes âgées vivant seules, ou des jeunes enfants.