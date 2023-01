Météo : risques de neige et pluies verglaçantes...Voici les départements concernés

Météo France rapporte que des pluies verglaçantes et des chutes de neige sont susceptibles de concerner une partie de l’Hexagone dès ce mercredi soir. Voici les départements concernés par cette alerte.

Attention, chutes de neige et pluies verglaçantes pourraient venir perturber la soirée de ce mercredi mais aussi les prochains jours. Météo France a en effet indiqué dans ses prévisions qu’un puissant anticyclone venu d’Irlande va produire des perturbations, d'abord sur la partie nord de l’Hexagone.

S’il ne s’agira que de simples pluies pour une bande allant de la Bretagne à l’ouest des Hauts-de-France, le risque est de les voir devenir verglaçantes sur l’est des Hauts-de-France et sur les Ardennes, de mercredi soir à jeudi. Elles devraient toutefois être «faibles».

Un temps couvert et un peu de neige en fin de semaine

La neige pourrait aussi recouvrir ces régions, de même que sur un axe allant de la Seine-et-Marne au Centre. Météo France annonce que la hauteur de ces précipitations devrait s’établir entre un et trois centimètres. De quoi pouvoir toutefois perturber le trafic routier jeudi au petit matin, à l’approche des agglomérations.

Une perturbation abordera la Manche à compter de ce soir. À l’avant du front, on peut s’attendre à quelques précipitations sous forme de neige voire de pluie verglaçantes, avec un risque plus important sur les Hauts-de-France, le bassin parisien ainsi que le Centre Val de Loire. pic.twitter.com/DpdG3DF3y4 — Agate Météo (@AgateMeteo) January 25, 2023

Le bureau d’expertise météorologique Agate Météo estime de son côté que ces pluies verglaçantes sont à craindre de façon plus importante sur les Hauts-de-France, le Bassin parisien et le Centre Val-de-Loire. Selon lui, la neige pourrait même tomber de l’est du pays aux Pyrénées, en passant par le Massif central.

Pour jeudi et la fin de la semaine, Météo France prévient que la perturbation se dirigera doucement vers le sud et l’est, en perdant encore de son intensité. Quelques flocons pourront tomber des Pyrénées aux Alpes, mais aussi sur le Poitou, la Champagne et la Lorraine. Le pourtour méditerranéen et le sud des Alpes devraient avoir le droit à un ciel ensoleillé, mais accompagné de beaucoup de vent.