Réforme des retraites : «Je les comprends», affirme Brigitte Macron au sujet des manifestants

Brigitte Macron a été invitée à réagir sur les mobilisations qui ont suivi la réforme des retraites portée par le gouvernement. La Première dame a affirmé ce mercredi sur RTL «comprendre» les manifestants et les grévistes.

Un pavé dans la mare. Invitée sur RTL ce mercredi 25 janvier, Brigitte Macron a donné son avis sur les manifestations et les grèves qui ont suivi la réforme des retraites portée par le gouvernement. «Je les comprends», a-t-elle affirmé en raison de son tempérament «un peu râleuse», tout en confirmant sa volonté d’assurer «une retraite pour les jeunes».

Réforme des #retraites : "Pour les générations futures, il faut leur assurer qu'ils auront une retraite, maintenant les modalités..."





Brigitte Macron invitée de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/5bDRwpqaTg — RTL France (@RTLFrance) January 25, 2023

«Ce que je souhaite, c’est que les jeunes aient une retraite», a expliqué Brigitte Macron tout en assurant dialoguer régulièrement avec des jeunes qui s’inquiètent pour leurs futures pensions. «Il faut leur assurer qu’ils auront une retraite, ils ont un rapport au monde du travail qui n’est pas celui que j’avais quand j’étais plus jeune», a détaillé la Première dame.

Déclaration à rebours

Une déclaration pour le moins étonnante concernant cette réforme majeure du second quinquennat d’Emmanuel Macron, dont la popularité ne cesse de baisser depuis la présentation du projet de loi. Brigitte Macron a toutefois rappelé qu’il n’existe pas, selon elle, beaucoup de pays dans le monde dans lesquels le système de retraite est meilleur qu'en France.

Régulièrement investie pour la cause des femmes, la Première dame a néanmoins omis d’évoquer l’aspect jugé pénalisant de la réforme pour les femmes et ne s'est pas non plus attardée sur les points qui cristallisent les tensions autour de ce projet de loi, à l'image du report de l'âge légal de départ.