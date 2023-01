Paris : annoncés pour 2022, les travaux du Pont des Arts vont bientôt commencer

Après la polémique lancée fin 2021 sur les réseaux sociaux par des amoureux de Paris sur le mauvais état du Pont des Arts, la municipalité parisienne avait annoncé son intention de le rénover en 2022. Prévus pour commencer à l'automne dernier, les travaux ont été retardés, mais devraient commencer d'ici au mois de mars.

«Le chantier s'installe tout doucement», a annoncé le maire de Paris Centre Ariel Weil cette semaine, mettant fin à l'attente vécue par les amoureux de la capitale, qui plaident depuis des mois pour la rénovation du célèbre Pont des Arts. Avec plus de six mois de retard sur ce qui était prévu, le chantier va en effet commencer à être installé dans le courant du mois de mars, avant un début des travaux prévu au mois d'avril.

Des travaux tout l'été

A partir de mars et jusqu'au mois d'août, le chantier s'attellera donc à rendre ses lettres de noblesse au Pont des Arts, jugé abîmé voire dangereux. «Cela fait deux ans que j'écris que le Pont des Arts est dans un état pitoyable», confirme le maire du 6e arrondissement de Paris Jean-Pierre Lecoq, qui se réjouit d'avoir «enfin» une date marquant le début des travaux.

Le chantier du pont des arts s’installe tout doucement. pic.twitter.com/NBr3RYtDGD — Ariel Weil (@ArielWeilT) January 24, 2023

La restauration du Pont des arts est programmée depuis plusieurs mois.Ces pancartes l’indiquent afin que tous en soient informés Je rappelle que le retard est dû à l’approvisionnement en bois Le calendrier prévu à ce stade :Installation chantier en mars-Début des travaux en avril pic.twitter.com/Fy53D5Kc2X — Karen Taieb (@karen_taieb) January 24, 2023

Affirmant qu'il s'agit d'un «endroit merveilleux connu du monde entier», «l'un des plus beaux endroits de Paris», l'élu regrette en effet «qu'on ait mis tellement de temps à rénover cette passerelle». «Le platelage est très abîmé, des lattes sont même en train de rebiquer, c'est un miracle que personne ne se soit pris une latte dans la figure comme dans un dessin animé», ironise celui qui est maire du 6e depuis plus de 28 ans.

«Le Pont des Arts mérite qu'on s'y intéresse», souligne-t-il, se demandant «s'il ne fallait pas être désormais plus sévère» avec ceux qui dégradent le site. «Il y a des cyclistes qui passent à toute vitesse, et même des scooters», déplore le maire, qui appelle «les cyclistes à mettre pied à terre».

Problème d'approvisionnement en bois

Mais comme le précise l'adjointe chargée du patrimoine Karen Taïeb, le chantier a pris du retard en raison d'un problème d'approvisionnement en bois. Des complications déjà annoncées par l'adjoint chargé de la transformation de l'espace public David Belliard, qui avait expliqué il y a près d'un an que «la tension mondiale sur le marché du bois» avait «retardé le projet».

Et pour ceux qui empruntent cette passerelle tous les jours ou juste pour ceux qui voudraient venir se prendre en photo sur ce qui est connu comme étant le pont des amoureux, pas de panique pendant les travaux, puisque celui-ci restera ouvert et accessible malgré le chantier en cours. «Ils ont prévu le coup, le Pont des Arts restera bien ouvert, et vous pourrez quand même traverser», a promis le maire.