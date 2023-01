Seine-Saint-Denis : Beauvau suspend l'activité d'une association salafiste pour des soupçons de séparatisme

En raison de soupçons de séparatisme, l'activité d'une association de Seine-Saint-Denis vient d'être suspendue par le préfet.

Soupçonné de séparatisme par le ministère de l'Intérieur, le fonds de dotation Al-Wakf France voit son activité suspendue et l'ensemble de ses subventions retirées pour une durée de six mois. Originaire de Seine-Saint-Denis, cette association se présente comme un outil de financement favorisant «l'épanouissement de la communauté musulmane de France».

Son but est notamment de financer des actions sociales et éducatives autour des valeurs de l'Islam. D'après les informations d'Europe 1, Al-Wakf France bénéficie d'aides de l'Etat à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Elles correspondent à la mise à disposition de locaux et de services divers.

Des appels aux dons sans autorisation

Les soupçons de la place Beauvau a son égard s'appuient sur une enquête de la préfecture de Seine-Saint-Denis, selon laquelle l'association aurait utilisé l'étiquette «financement de projet» pour verser des fonds à des lieux de culte. Il est également question d'appels aux dons réalisés sans en préciser le but et sans l'accord direct des autorités.

L'analyse des comptes de la structure a aussi montré qu'une partie de ses ressources financières est allouée à la réalisation d'activités d'intérêt général. Autant de pratiques qui, selon le ministère de l'Intérieur, peuvent relever d'activités dissimulées et méritent d'être investiguées.