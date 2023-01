Fortes pluies à La Réunion : les images des violentes intempéries qui ont frappé l'île ce jeudi

Des pluies torrentielles et d’intenses intempéries se sont abattues sur l’île de la Réunion, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 janvier. De nombreuses images publiées sur les réseaux sociaux font état de dégats en pagaille et d’importantes inondations. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

La Réunion en alerte orange. Ce jeudi 26 janvier, des orages d’une rare intensité ont frappé l’île et l’eau a tout emporté sur son passage. Des records de précipitations ont même été enregistrés. Une vigilance forte pluies et orages est maintenue sur l’île pour ce vendredi.

L'actualité des derniers jours a été marquée par les intempéries à la Réunion. Voici un récapitulatif des temps forts en vidéo.





Extrait de reportage du JT d'Antenne Réunion.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, les intempéries ont été très violentes. Les pompiers du département ont reçu pas moins de 200 appels de la part d’habitants frappés par les fortes crues. Un éboulement a également été observé dans le nord-est de l’île où près de 40 mètres cubes de falaise sont tombés sur la chaussée. La Réunion n’avait pas connu de telles intempéries depuis 1995.

Fortes pluies à La Réunion : les photos et vidéos marquantes de la nuit



Retour à la normale progressif

«Ce matin en me réveillant je suis descendue dans la cuisine et j’ai vu que mon pied était mouillé, il y avait plein d’eau dans la cuisine, j’ai ouvert la porte et j’avais de l’eau partout dans la cour», a témoigné une habitante pour France info.

Pour l’heure, aucune victime n’est à déplorer, les écoles et collèges publics ont toutefois été fermés par précaution et plusieurs routes ont été coupées. Un retour progressif à la normale devrait s’organiser à partir de ce vendredi.