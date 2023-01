Laurent Jacobelli : «Faire des bébés aujourd’hui, c’est financer les retraites dans vingt ans»

Invité dans l'interview politique, le porte-parole du Rassemblement national Laurent Jacobelli estime qu'il faut une véritable politique de natalité, afin de financer les retraites dans vingt ans.

Alors que le taux de natalité en France est le plus faible jamais observé depuis 1946, le porte-parole du RN Laurent Jacobelli a soutenu sur le plateau de CNEWS, ce vendredi 27 janvier, que «faire des bébés aujourd'hui, c'est financer les retraites dans vingt ans».

C'est pour cette raison que ce député de Moselle propose que l'on mette véritablement en place dans le pays «une politique nataliste». Faisant ainsi allusion au programme présidentiel de Marine Le Pen et notamment à son prêt garanti de l'Etat jusqu'à 100 000 euros à taux zéro lors de l'arrivée d'un premier enfant, et qui ne serait plus remboursable après le 3e enfant.

Vers un référendum ?

Cette mesure, l'assure Laurent Jacobelli, permettrait d'«inciter à la natalité parce que c'est là qu'est l'avenir de notre nation». Car «si on compte sur l'immigration, c'est-à-dire des gens qui arrivent pour puiser dans les aides sociales plutôt que de travailler, on est mal fichu», explique-t-il.

D'ailleurs, l'extrême-droite a également déposé une motion référendaire afin d'organiser un référendum sur ce projet de loi. En effet, lors du Grand Rendez-vous du dimanche 22 janvier, Jordan Bardella avait évoqué la tenue d'un référendum concernant les retraites.

Pour le président du Rassemblement national, le «peuple français était assez mature, assez grand, pour comprendre ce qui va se jouer avec ce texte». «Quand on a cet horizon devant soi, il faut passer par la case référendum», avait-il lancé, qui, devant l'optique de blocages, et d'une contestation massive avec «68% des Français à ce projet de réforme des retraites selon un sondage Ifop», y voit une obligation démocratique.