LVMH : porté par Louis Vuitton, le groupe enregistre près de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022

Ce jeudi 26 janvier, Bernard Arnault, président du groupe de luxe français LVMH, a annoncé des résultats exponentiels de 80 milliards d'euros de chiffres d'affaires, dont 14 milliards de bénéfice net. Un record pour la firme de luxe.

Chez LVMH, le groupe vit bien. Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des résultats financiers, Bernard Arnault, PDG de la firme, a déclamé des profits records pour l'année 2022. Au total, le numéro un mondial du luxe a accumulé 79,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 14 milliards d'euros de bénéfice net.

Malgré une activité qui s'est stabilisée en Asie centrale, en raison de la poursuite des politiques zéro Covid, le marché a grimpé de façon exponentielle en Europe, aux États-Unis et au Japon.

«Je suis assez confiant. 2023, si le début d'année se confirme [...] devrait être une très bonne année et on va pouvoir continuer à développer nos investissements, prendre des parts de marché», a-t-il déclaré face aux analystes financiers du groupe.

la branche mode voit ses ventes exploser

Parmi les artisans de ce succès, la marque Louis Vuitton poursuit sa remarquable ascension. «On passe une étape significative, pour la première fois, Louis Vuitton a dépassé 20 milliards de chiffre d'affaires», a souligné Bernard Arnault.

La branche Mode et Maroquinerie de LVMH (Louis Vuitton, Dior, Céline, etc...) s'est distinguée par une hausse des ventes de 25 % et réalise la moitié des ventes totales du groupe, avec 38,65 milliards d'euros.

Ses autres secteurs ne sont pas en reste. Les montres et joaillerie ont augmenté leurs chiffres de 18 %. L'acquisition en 2019 de Tiffany, qui réalise également une année record, a été un pari gagnant pour la famille Arnault.

Enfin, les vins et spiritueux ont progressé de 19 %, avec des domaines phares tels que Moët & Chandon, Cheval Blanc ou Ruinart. Ils représentent 7 milliards d'euros de recettes. Un chiffre similaire aux parfums et comestiques, qui ont grimpé de 17%.

Un succès international

«Nous avons un mois de décembre en Chine très difficile», s'est attristé Jean-Jacques Guiony, directeur financier du groupe. Mais il rassure : «Cela va beaucoup mieux, mais on qualifie le mois de décembre comme un trou d'air». LVMH ne s'attend toutefois pas à un retour immédiat des touristes chinois fortunés en Europe. «Cela va prendre plus de temps», a-t-il indiqué, tout en renvoyant à l'horizon 2024.

Pour le reste, le groupe a réalisé 34 % de recettes supplémentaires en Europe ou encore de 31 % au Japon. La rentabilité de LVMH n'a pas défailli et s'établit à 26,6 %, pour un bénéfice opérationnel courant à 21,1 milliards d'euros.

Grâce à ces résultats hors normes, celui qui trône en tête des ventes internationales dans le domaine du luxe a franchi les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière. Une situation inédite pour une entreprise basée en Europe. Le bénéfice par action s'est situé à 12 euros, contre 10 euros en 2021.

À 73 ans, Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde, avec une fortune personnelle estimée à plus de 213 milliards d'euros.