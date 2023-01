Maltraitance animale : Gérald Darmanin en déplacement dans une SPA de l’Essonne ce vendredi, des annonces attendues

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et celui de l'Agriculture Marc Fesneau, sont attendus ce vendredi matin dans une SPA de l’Essonne. Un déplacement qui s'inscrit dans une volonté du gouvernement de lutter contre la maltraitance animale. Des annonces sont prévues.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et celui de l'Agriculture Marc Fesneau, sont en déplacement, ce vendredi 27 janvier, dans la SPA de Chamarande, située dans l’Essonne. Ils seront accompagnés notamment de Corinne Vignon, députée de Haute-Garonne et présidente de la Commission sur la condition animale à l’Assemblée nationale.

Cette dernière, porteuse de la proposition de loi visant à interdire les colliers dits de «dressage», votée à la quasi-unanimité dans l’Hémicycle le 16 janvier dernier, s’est félicitée du déplacement de Gérald Darmanin qui, comme elle l'a confiée à CNEWS, «sait que les gens sont sensibles à la cause animale».

Des échanges avec les équipes de la SPA sont prévus au cours de cette visite du chenil. A l'issue de ceux-ci, des annonces devraient être faites par le ministre de l'Intérieur.

Si aucune piste n'a été évoquée concernant d'éventuelles dispositions à prendre, le gouvernement semble néanmoins pousser à agir, notamment pour entrer en phase avec l'opinion publique, de plus en plus sensible à ce sujet et contenter autant que faire se peut les associations de défense animale.

A titre d'exemple, l’association de défense des animaux d’élevage s'est indignée lors de la découverte d'une dérogation permettant de gazer des millions de poussins par an, alors que le broyage des oisillons est censé être interdit depuis le 1er janvier 2023.

Des moyens contre la maltraitance animale

Par ailleurs, selon une étude de la place Beauvau, les atteintes envers les animaux domestiques ont augmenté de 30 % entre 2016 et 2021. Les premiers animaux victimes de ces atteintes sont les chiens (46 %) et les chats (24 %) et les auteurs sont des hommes à 73 %, qui dans leur majorité sont âgés de 30 à 44 ans.

Afin de lutter contre la maltraitance animale, le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs lancé en octobre 2022 une division d’enquêteurs, chargée de traiter spécifiquement ce fléau. Une première dans l’histoire des forces de l’ordre. Composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés, cette équipe est rattachée à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.

Des sessions de sensibilisation à la cause animale ont également été réalisées par la SPA auprès de 3.000 agents de la police nationale et de la gendarmerie. Pour rappel, en 2022, la Société protectrice des animaux a pris en charge 44.199 animaux abandonnés.