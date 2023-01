Paris : un rassemblement ce samedi pour les sept Français détenus en Iran

Alors que sept Français ou Franco-Iraniens sont actuellement détenus en Iran, leurs proches organisent un rassemblement de soutien, ce samedi 28 janvier à Paris.

Un appel à l'aide. Alors que sept ressortissants français se trouvent emprisonnés en Iran, pays qui connaît une répression meurtrière depuis le soulèvement du peuple en réaction à l'assassinat de Mahsa Amini, leurs proches appellent à un rassemblement de soutien, ce samedi 28 janvier, dans la capitale.

Le point de rendez-vous est ainsi donné à 14h, au Trocadéro sur le parvis des Droits de l'homme. Un lieu à forte portée symbolique, alors que les otages ont précisément vu les leurs destitués depuis leur emprisonnement.

«Ils sont privés des droits les plus élémentaires (...) Privés de contacts avec leurs proches depuis des mois et placés à l’isolement pour certains, la santé physique et psychologique des otages français se dégrade», ont écrit leurs soutiens dans un communiqué de presse, publié le 20 janvier dernier.

Ce rassemblement, annoncé comme silencieux et pacifique, a pour but d'alerter et de sensibiliser «sur le sort injuste et les conditions de détention inhumaines» infligés par le régime islamique iranien.

qui sont les otages retenus ?

Parmi ces otages français se trouvent Benjamin Brière, blogueur et voyageur emprisonné à tort depuis mai 2020 et condamné le 22 janvier 2022 janvier pour «espionnage et propagande» après avoir posté une photo sur les réseaux sociaux.

- Free them all -



Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 28 Janvier à 14h au Trocadéro pour un rassemblement pacifique en soutien aux 7 otages français retenus en Iran. #freeFariba #Freeben #FreeCecile #FreeThemAll pic.twitter.com/PKFbaZbP8x — Libérons Benjamin Brière #freeben (@BlandineBriere) January 25, 2023

Également, Faribah Adelkhah, une chercheuse franco-iranienne arrêtée en juin 2019 et condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale.

Aussi, Cécile Kohler, une enseignante en otage depuis mai 2022. Le 18 décembre dernier, elle a pu prendre contact avec sa famille via une conversation vidéo WhatsApp. Bernard Phelan, Franco-Irlandais détenu depuis octobre 2022, a récemment suspendu une grève de la faim et de la soif.

Enfin, Louis Arnaud, dont l'identité a été révelée par ses proches ce jeudi, est prisonnier de l'Iran depuis septembre 2022. Il est décrit par sa famille comme un «grand voyageur».

Concernant les deux derniers ressortissants français retenus en Iran, aucune information sur eux n'a été rendue publique.

Fin décembre, le ministère français des Affaires étrangères avait assuré que la mobilisation des autorités françaises pour faire libérer les sept ressortissants restait «totale».