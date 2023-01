Droits de l'Homme : qu'est ce que l'initiative Marianne, dont la deuxième promotion vient d'être annoncée par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 29 janvier l'arrivée des nouveaux lauréates et lauréat de l'initiative Marianne. Le but est de soutenir les projets des défenseurs des droits de l'Homme à travers le monde.

Dans une vidéo publiée ce dimanche sur Twitter, Emmanuel Macron a annoncé le lancement de la deuxième promotion de l'Initiative Marianne. Cette initiative a été lancée en 2021 à l'occasion de la journée internationale des droits de l'Homme. Selon le site officiel, «le président de la République a souhaité la mise en œuvre d’une initiative nouvelle visant à renforcer l’action de la France en faveur de leurs défenseurs, tant à l’étranger qu’en France.»

La France est et restera une terre d’accueil pour les défenseurs des droits de l’Homme. pic.twitter.com/JK5iLO06XA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 29, 2023

UNE GRANDE PLACE DONNÉE AUX FEMMES

Souvent critiqué par les associations et mouvements féministes pour ne pas avoir réellement fait de l'égalité femme-homme la «grande cause du quinquennat», le président de la République à mis à nouveau la lutte pour le droit des femmes au premier plan. Dans sa vidéo, il explique que les premières victimes des oppressions dans le monde sont souvent les femmes : le combat des droits de l'Homme «est plus que jamais d'actualité dans un contexte où les répressions aux quatre coins du monde se multiplient. De la corne de l'Afrique au Moyen Orient en passant par l'Asie, et l'Amérique centrale. Comme souvent, les premières victimes de ces oppressions, ce sont les femmes, et les jeunes filles.»

Emmanuel Macron a également évoqué le cas des femmes iraniennes, avec l'exemple de Mahsa Amini. Cette jeune étudiante iranienne a été assassinée e 16 décembre 2022 trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour «port de vêtement inapproprié» (une mèche de cheveux était visible). Sa mort a créé un vent de révolte dans le monde et de nombreuses personnalités se sont alors montrées sur les réseaux sociaux, se coupant une mèche de cheveux en soutien à la lutte des femmes iraniennes.

Emmanuel Macron explique que Mahsa Amini «est aujourd'hui devenue un symbole pour nous tous, elle doit être plus que cela», ajoutant que ce symbole doit nous pousser à l'action. Le président de la République a ensuite introduit l'initiative Marianne, dont la première promotion n'était composée que de femmes.

Liberté d'expression, droit des LGBTQ+...

La première promotion de l'initiative Marianne était composée de quinze femmes venant des quatre coins du monde : Chine, Afghanistan, Birmanie, Biélorussie, Tanzanie, Soudan, Nicaragua, Colombie, Turquie, Russie, Syrie, Palestine et Irak. D'après le site officiel de l'initiative, les lauréates ont bénéficié «d’un accompagnement personnalisé au sein d’un lieu d’échange et de formation, ouvert à tous les acteurs de la cause des droits humains».

Leurs projets défendaient la liberté d'expression, le droit des femmes, les droits humains, la démocratie, la préservation de l'environnement, les droits des personnes LGBTQ+ et les droits des détenus politiques. Emmanuel Macron a affirmé que ces femmes ont pu «accéder à un programme de formation, leur donnant de nouveaux outils pour poursuivre leurs engagements dans leur pays, ou en France pour celles d'entre elles qui ont souhaité demandé l'asile».

Les noms et projets des Lauréats de la seconde promotion ne sont pas encore connus. On sait en revanche que des hommes en feront également partie cette année. Emmanuel Macron a estimé que la diversité des lauréates et lauréats ainsi que celle de leurs combats «illustre l'universalité de notre combat à tous pour les droits de l'Homme», qu'il qualifie comme «notre plus grand bien commun».