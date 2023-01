Réforme des retraites : Stanislas Guerini critiqué pour sa vidéo envoyée aux fonctionnaires, la CNIL saisie

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie après l'envoi d'une vidéo par courriel aux fonctionnaires, le jeudi 26 janvier, dans laquelle le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini vante la réforme des retraites.

Le fond et la forme ont suscité l’indignation. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie ce vendredi après avoir reçu plusieurs signalements d'une vidéo, dans laquelle le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini explique en plusieurs points la réforme des retraites.

Ce document de plus de six minutes a été directement envoyé par courriel, sur les adresses personnelles des fonctionnaires.

Ainsi, plusieurs syndicats de la fonction publique ont dénoncé ce procédé. «Dans la vidéo, Stanislas Guerini s'adresse directement aux agents et explique la réforme comme si elle avait déjà été adoptée telle quelle au Parlement», a expliqué Céline Verzeletti, co-secrétaire générale de l'union fédérale des syndicats de l’État CGT.

De la «propagande politique»

De son côté, Force ouvrière (FO) a indiqué que les fonctionnaires devaient «cliquer sur un lien renvoyant au service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), pour s’opposer à cet envoi», dénonçant «l’usage des adresses mails des administrés à des fins de propagande politique», dans un communiqué.

Le ministère a quant à lui assuré du fait qu'«aucune transmission de fichier de contacts n'a été faite» et que l'envoi d'une vidéo par courriel avait été effectuée dans le passé. «Cette procédure a déjà été appliquée par le passé, avec par exemple la diffusion d'une lettre aux agents par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques sur la protection sociale complémentaire», a soufflé une source interne à l'AFP.

Un fonctionnement que la CNIL va étudier, alors que l'organisme s'est déjà «rapproché du ministère de la Fonction publique», comme elle l'a fait savoir dans sa déclaration.