Education : des parents passent à l’action face au manque de professeurs

Depuis plusieurs mois, les établissements scolaires français subissent un important manque de professeurs et les élèves en sont les premières victimes. Face à ce problème, un collectif de parents d’élèves d’Ile-de-France a lancé une procédure judiciaire contre l’Etat.

De plus en plus de cours de primaire et de secondaire ne sont pas assurés. Et pour cause, de nombreux professeurs sont absents et ne sont pas remplacés à temps. Pour changer la donne, certains parents d’élèves ont décidé d’agir.

Un collectif de parents d'Ile-de-France a donc décidé de lancer une procédure judiciaire contre l’Etat. Une «action d’urgence», d’après Maître Joyce Pitcher, avocate au barreau de Paris.

L’objectif est de condamner le gouvernement à trouver un remplacement et rattraper toutes les heures perdues. Avec cette action, chaque parent pourrait réclamer une indemnisation de 10 euros par heure de cours perdue ou alors un remboursement d’éventuels frais de cours particuliers.

En 20 ans, le syndicat national des lycées et des collèges a recensé une baisse de 60% du nombre de candidats inscrits au concours du Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES). Ce syndicat redoute d’ores et déjà la prochaine rentrée.