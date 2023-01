Papiers d'identité : voici les 4 mairies les plus rapides pour obtenir votre passeport

Les délais pour renouveler ses papiers d'identité n'ont jamais été aussi longs en France. Pourtant, quatre mairies françaises brillent par leur rapidité, comme l'indique le site «Vite mon passeport».

Pour un grand nombre de Français, refaire sa carte d'identité ou son passeport est un véritable parcours du combattant. Il faut aujourd'hui en moyenne plus de trois mois pour décrocher son précieux sésame, et ce, malgré l'ouverture de 500 guichets supplémentaires en France.

Et, la situation n'est pas identique sur tout le territoire. En mai dernier, Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement, avait indiqué que les délais d'attente pouvaient dépasser 100 jours dans certains départements, contre 20 habituellement.

Toutefois, certaines mairies semblent plus rapides que d'autres. Selon le site Vite mon passeport, quatre mairies figurent dans le «top des mairies les plus rapides». La première serait celle de Mende en Lozère, où le premier rendez-vous disponible est le 13 mars prochain.

En deuxième position, figure la mairie de Barbézieux-Saint-Hilaire en Charente. Juste derrière, la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée monte sur la troisième marche. Enfin, la quatrième mairie la plus véloce de France serait celle de la ville de Cozes en Charente-Maritime.

A noter que l'augmentation des délais observée depuis fin 2021 est dûe à une hausse inédite des demandes de création et de renouvellement de titres d'identité. Près de 9 millions de démarches avaient été enregistrées en France en 2019, contre plus de 12 millions en 2022.

Ce phénomène s'explique en effet par la sortie progressive de la pandémie de Covid-19 et le rattrapage des démarches, mais aussi par l'engouement pour la nouvelle carte d'identité et le fait que des titres valides soient plus souvent exigés, notamment pour voyager.