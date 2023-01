Retraites : 50% d'enseignants grévistes ce mardi 31 janvier, selon le premier syndicat du primaire

Pour la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, ce mardi 31 janvier, la moitié des enseignants du premier degré prévoient de faire grève.

L'école sera l'un des secteurs clé de la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, mardi 31 janvier. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit 50% de grévistes parmi les enseignants du premier degré.

Le 19 janvier dernier, lors de la première journée de mobilisation nationale, le syndicat avait affiché un taux de grévistes supérieur, à 70%. Mais, pour Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, les prévisions pour ce mardi restent le signe d'un haut niveau de contestation.

Une «préoccupation majeure»

Cette mobilisation d'ampleur n'est, selon elle, «pas une surprise car on sent que la question de la retraite est une préoccupation majeure pour les enseignants». L'une de celles dont on entend parler «en salle des maîtres».

1 à 2 millions de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites en France le 19 janvier dernier. Ce mardi, une source dans les services du renseignement s'attend à 1,2 million de contestataires au niveau national, dont 100.000 à Paris. Il s'agit d'une estimation «en fourchette haute», qui prévoit «240 cortèges ou rassemblements».

Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 11.000 policiers et gendarmes pour encadrer les manifestations, dont 4.000 à Paris. Il a dit espérer que les protestations se déroulent «sans incident grave», comme lors de la précédente journée de grève.