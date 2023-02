Euro 7 : quelle est cette nouvelle norme qui pourrait faire augmenter le prix des voitures ?

L'Euro 7 est une future norme qui entrera en vigueur à partir de 2025. Elle concerne le secteur de l’automobile et risque de faire flamber les prix de vente des voitures.

Avec l’arrivée de la norme Euro 7 prévue pour 2025, le marché de l’automobile va subir une hausse de ses prix, aux dépens des acheteurs.

Présentée en novembre 2022 par la Commission européenne, la norme Euro 7 est encore en cours de discussion mais elle fait déjà débat. Notamment chez les constructeurs automobiles, qui risquent d'être obligés d'élever leurs prix.

En effet, la norme Euro 7 a pour objectif de baisser de 35% les émissions d’oxydes d’azote des voitures particulières et des utilitaires légers par rapport à la norme Euro 6. Ainsi, les normes antipollution vont être plus sévères et les constructeurs vont devoir s’y adapter.

Cette adaptation va avoir un coût, plutôt visible sur la facture des enseignes automobiles, mais aussi sur celle des usagers.

Une hausse estimée entre 100 et… 5.000 euros

D’après Luca de Meo, président de l’Association européenne des constructeurs, ces derniers pourraient augmenter le prix des voitures de 2.000 euros en moyenne.

Pour certaines firmes, cette hausse pourrait être encore plus forte. Notamment pour Thomas Schäfer, président du conseil d’administration de la marque allemande Volkswagen : «Les véhicules à combustion interne seraient de 3.000 à 5.000 euros plus chers, en raison de la dépollution plus complexe des gaz d’échappement».

Au contraire, le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, lui, prévoit un surcoût de seulement «100 à 150 euros par véhicule».

Des conséquences pour le marché automobile ?

Selon Luca de Meo, la norme Euro 7 devrait réduire le marché européen de 7 à 10%. Les usagers pourraient alors se tourner vers les voitures d’occasion, mais là encore, entre les pénuries et les tarifs actuels, ce secteur-là est lui aussi déjà très tendu.

Autre conséquence, le vieillissement du parc automobile. Face à des prix trop élevés et un pouvoir d’achat qui ne suivra pas forcément, les automobilistes pourraient être contraints de garder leur voiture encore plus longtemps, ce qui serait un autre coup dur pour l’économie du marché automobile.