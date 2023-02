Réforme des retraites : les députés valident en commission un «index» pour l'emploi des seniors

Lors de l'examen du projet de réforme des retraites en commission, les députés ont validé la création d'un «index seniors» visant à améliorer «la place des salariés en fin de carrière».

Nouvelle étape pour la réforme des retraites. Après une journée d'échanges, les députés ont approuvé, mardi 31 janvier au soir, en commission la création d'un «index seniors» dans les entreprises, «une coquille vide» selon l'opposition.

Ce dispositif inscrit à l'article 2 serait obligatoire dès cette année dans les entreprises de plus de 1.000 salariés et à partir de 2024 pour celles de plus de 300 salariés.

«pourquoi pas un numéro vert tant qu'on y est ?»

Les employeurs seraient passibles de sanctions financières en cas de non-publication de cet index. Cependant, aucune obligation de résultat n'est fixée en termes d'emploi des seniors.

Les députés de gauche ont tenté, sans succès, d'obtenir des mesures plus coercitives envers les entreprises, dénonçant de fait une «coquille vide». «Pourquoi pas un numéro vert tant qu'on y est ?», a ironisé le député communiste Sébastien Jumel.

La commission a également rejeté une série d'amendements visant à abaisser le seuil de 300 salariés, venant de la gauche mais aussi du camp présidentiel.

La copie initiale sur cet index a été peu retouchée. Contre l'avis de la rapporteure Renaissance, les députés ont adopté mardi soir un amendement de sa collègue Astrid Panosyan visant à faire de l'emploi des seniors un sujet de dialogue social dans les négociations annuelles obligatoires.

Plus de 5.100 amendements sont encore au menu de la commission des Affaires sociales mercredi 1er février, un nombre qui ne laisse aucune chance aux parlementaires d'en venir à bout à temps. Le projet de loi sera ensuite discuté dans l'hémicycle à partir de lundi prochain.