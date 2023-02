Cancer des enfants : la jeune Louise au cœur d'une campagne émouvante

L'association «Imagine for Margo» vient de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation pour lutter contre le cancer des enfants. On y suit le parcours de la jeune Louise, depuis ses premiers pas jusqu'à son combat actuel contre la maladie.

Pas de répit sur le front de la lutte contre le cancer. Le mois de février est traditionnellement chargé pour les acteurs impliqués, avec la journée internationale dédiée à la maladie, organisée le 4 février 2023, et la journée internationale du cancer de l’enfant, le 15 février. Pendant cette période, de nombreuses actions de sensibilisation et de mobilisation sont traditionnellement menées dans tout le pays.

Crédit : Imagine for Margo

Parmi elles, la campagne de l'association «Imagine for Margo» mérite qu'on y prête une attention toute particulière. Déclinée sur de multiples formats (télévision, cinéma, affichage, Web et presse magazine) et baptisée «L'évolution», elle raconte le parcours d'une adolescente, Louise, depuis ses tout premiers pas. Son premier jour d'école, ses premières copines, son premier bisou et… sa première chimio. Car comme 2.500 enfants et adolescents, chaque année en France (35.000 en Europe), Louise est frappée par le cancer. Un combat difficile qu'elle entend bien gagner, avec l'aide de ses proches et des médecins.

Un appel à multiplier les dons

Mais pour faire reculer la maladie, il n'y a pas de secret. Il faut une mobilisation sans faille et des dons toujours plus nombreux. Patricia Blanc, la présidente fondatrice d’Imagine for Margo, insiste plus que jamais sur cette nécessité de ne pas baisser la garde : «Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d’un an en France et en Europe. Ce chiffre est intolérable (...). Grâce à cette nouvelle campagne de sensibilisation signée par l’agence Advitam et diffusée grâce à la générosité des médias français et à notre partenaire Mindshare, nous pouvons mobiliser et sensibiliser des millions de Françaises et Français à cette cause. Ensemble, gagnons ce combat pour la vie.»

L'association ne va pas s'arrêter là pour faire connaître son combat. Elle sera également présente le 11 février, en amont de la journée internationale du cancer de l'enfant, à l'occasion d'un grand colloque, baptisé Fast, qui se deroulera à Paris (au Châteauform’ George V). Il s'agira de la 10e édition de l'événement, qui réunira l'ensemble des acteurs mobilisés contre les cancers pédiatriques pendant une journée pour faire le point sur l'état des recherches (Immunothérapie, médecine génomique, chirurgie 3D…). Il est d'ailleurs encore possible de s'inscrire pour y assister sur imagineformargo.org.

Depuis sa création, en 2011, l'association a déjà réussi à faire bouger les lignes. Elle a collecté au total plus de 17 millions d’euros, qui ont permis de financer 42 programmes de recherche et 28 traitements innovants. Plus de 3.000 enfants ont ainsi pu bénéficier de traitements personnalisés.