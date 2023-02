Mort de Sihem : «Personne n’avait connaissance d’une relation amoureuse», affirme l’avocat de la famille

Après la découverte du corps sans vie de Sihem ce jeudi 2 février, l’avocat de la famille a affirmé que «personne n’avait connaissance» d’une relation «hypothétique» entre la jeune lycéenne de 18 ans et le mis en cause.

Des liens encore flous. Ce jeudi 2 février, alors que le corps de la jeune lycéenne de 18 ans Sihem a été découvert dans une forêt du Gard après le passage aux aveux de Mahfoud H., principal suspect dans cette affaire, l’avocat de la famille de la défunte a assuré que «personne n’avait connaissance d’une relation amoureuse» entre elle et le mis en cause.

«Personne n’en avait connaissance et, pour l’instant, cela n’est que la version de la personne mise en examen. Cette version n’est corroborée par personne. Personne n’avait connaissance de cette relation hypothétique. Sihem n’est plus là pour la confirmer», a affirmé Me Mourad Battikh.

«C’est une version du mis en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n’ait jamais existé», a-t-il ajouté.

Concernant le lien entre le suspect et la famille de la victime, Me Mourad Battikh a expliqué qu’il s'agissait d'une relation «simple et claire».

«D’abord, Sihem voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle ou comme une petite sœur voit un grand frère. Il y a un grand écart d’âge entre les deux (...) Sihem gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Celle-ci est l’ex-femme de cet individu», a encore précisé l’avocat de la famille

Une jeune fille qui aimait sa famille

«Sihem est décédée. Elle laisse derrière elle une famille, des amis, un village (...) Elle avait la vie devant elle. Elle avait des projets d’études supérieures à Paris», a dit l’avocat Me Mourad Battikh.

«Elle était très proche de sa famille ainsi que de tous ceux à qui elle pouvait rendre service, c’est la raison pour laquelle on perd sa trace chez sa grand-mère (…) Elle était très "famille", elle était toujours dans le partage, aimée de tous, heureuse de vivre», a-t-il poursuivi.

L'avocat de la famille a avancé que la jeune fille avait «la vie devant elle» mais celle-ci «lui a été confisquée» en notant que «son entourage fait preuve d’une grande dignité».