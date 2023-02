Sondage : 43 % des Français estiment qu’il faut interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires

Un peu moins de la moitié des Français (43 %) se dit favorable à une interdiction de la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires, selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS paru ce jeudi 2 février.

La crainte d'être bloqué durant les vacances scolaires irrite une part non négligeable des usagers. Alors qu'une grande partie du pays s'oppose à la réforme des retraites en exprimant son rejet par des mouvements sociaux, quatre Français sur dix (43 %) se disent favorables à l’interdiction de la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS.

Une opinion relayée alors que deux nouvelles mobilisations se préparent pour la semaine prochaine. L'intersyndicale des organisations représentatives de la RATP, les transports en commun parisiens, a en effet d'ores et déjà appelé à un mouvement pour les journées du mardi 7 et samedi 11 février toujours pour protester contre la réforme des retraites. Deux nouvelles dates alors que les vacances scolaires des zones A et B commencent, ou auront commencé.

A l'inverse, 57 % des sondés sont opposés à une telle idée. Un chiffre qui pourrait traduire un soutien, relatif ou non, aux personnels grévistes, qui s'opposent notamment au recul de l'âge légal de départ en retraite (de 62 à 64 ans).

Autre enseignement, concernant les 43 % de personnes favorables à cette interdiction, ce sont les sondés âgés de 50 ans ou plus qui se rangent davantage à cette idée (à hauteur de 52 %), tandis qu'elle ne rencontre l'assentiment chez seulement un jeune sur quatre (24 % de «oui» chez les 18 / 24 ans).

Par ailleurs, sur les mille personnes interrogées, ce sont les plus favorisés (CSP+) qui sont davantage favorables à une interdiction (39 % de oui) comparé aux CSP - (35 %). Les inactifs sont eux plus partagés puisqu'ils sont un peu plus d'un sur deux (51 %) à être d'accord pour interdire les grèves durant les vacances scolaires dans les transports en commun.

Un grand non à gauche, la droite plus mitigée

Enfin, si l'on s'attache à la proximité politique des interrogés, on remarque que ceux se situant à gauche qui sont le plus opposés à une interdiction de grève dans les transports en commun lors des vacances scolaires (75 % de non / 25 % de oui).

Dans le détail, ce sont les sondés proches de La France insoumise qui expriment le rejet le plus fort (83 % de non), suivis par ceux d'Europe Écologie-Les Verts (77 % de réponses négatives).

À droite, seuls deux partis sont en accord avec l'idée d'une interdiction de grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires : 68 % des sondés se disant proches des Républicains ont répondu favorablement, pour 54 % des partisans de Reconquête.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré le 2 février sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.