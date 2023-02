Vaulx-en-Velin : un important point de deal démantelé

Un point de deal très important a été démantelé à Vaulx-en-Velin (Rhône) a annoncé la police ce jeudi, qui a saisi une quantité de drogue d'un montant de plus d'1 million d'euros.

Un gros coup porté contre les trafiquants. Un point de deal a été démantelé à Vaulx-en-Velin (Rhône), suite à l'interception d'un go-fast provenant de Rotterdam, a annoncé la police ce jeudi 2 février.

Le point de deal «générait près de 20.000 euros de chiffre d'affaires au quotidien», selon les estimations des autorités, et fournissait «de l'héroïne et de la cocaïne à de très nombreux toxicomanes du Rhône et des départements voisins», a précisé la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) du Rhône dans un communiqué.

Le ministre de l'Intérieur a célébré la nouvelle sur son compte Twitter. Dans un post, Gérald Darmanin a félicité les policiers «qui ont démantelé le plus gros point de deal de l’agglomération lyonnaise et rendent la tranquillité qu’ils méritent aux habitants de Vaulx-en-Velin».

Bravo aux policiers qui ont démantelé le plus gros point de deal de l’agglomération lyonnaise et rendent la tranquillité qu’ils méritent aux habitants de Vaulx-en-Velin : près de 30kg d’héroïne, de la cocaïne ainsi que des armes saisis. 7 individus ont également été interpellés! https://t.co/DbXb0NVvt8 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 2, 2023

Les forces de police avaient pu procéder à l'interpellation de sept personnes dimanche dernier lors d'un go-fast, avec 18 kilos d’héroïne à bord des véhicules. Les policiers avaient également saisi de la drogue pour un montant titanesque estimé à plus d'1,3 million d'euros à la revente.

Près de 2 kilos d'héroïne et de cocaïne avaient ensuite été découverts au cours d'une perquisition, puis 10,5 kilos supplémentaires lors de la «fouille approfondie» d'un véhicule.

Les 7 personnes arrêtées ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a indiqué le parquet de Lyon. Cinq ont été placées en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire.