Sondage : 86% des Français disent se sentir en sécurité là où ils vivent

Près de neuf Français sur dix se sentent en sécurité là où ils vivent, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 3 février.

Les Français se sentent en sécurité sur leur lieu de vie. Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS dévoile en effet ce vendredi 3 février qu’ils sont 86% à le déclarer, contre 14% à dire le contraire.

Dans les détails, les résultats connaissent peu d’écart qu’il s’agisse des hommes (87%) ou des femmes (85%). Il est en revanche intéressant de noter que ce sont les plus jeunes qui disent se sentir le moins en sécurité sur leurs lieux de vie. Les 18-24 ans sont en effet 30% à exprimer cette crainte, quand la proportion descend entre 14% et 11% chez les autres tranches d’âge. Une conséquence, peut-être, des nombreux faits divers concernant des bandes de jeunes rivales. Ces rixes, qui se terminent parfois par des morts, se produisent en effet en plein milieu des quartiers ou aux abords des endroits fréquentés par cette population (comme les établissements scolaires).

Il est à noter également que les habitants des zones rurales (92%) et des petites communes (90%) disent se sentir plus en sécurité que ceux des plus grandes aires urbaines (81% pour les résidents de villes plus de 20.000 personnes).

Concernant la proximité politique des sondés, ceux proches du parti Reconquête sont les plus touchés par l’absence de sentiment de sécurité sur leurs lieux de vie (50%). Ils sont 24% chez les sympathisants du Rassemblement national et seulement 4% pour Les Républicains.

Les macronistes ne se montrent pas inquiets non plus (6%), tandis que le chiffre remonte plus significativement chez les écolos (21%). Pour les Insoumis, cette insécurité concerne 10% d’entre eux.

Sondage réalisé via questionnaire auto-administré en ligne, le 2 février, sur un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.