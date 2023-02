Congés de février : premier week-end de départ en vacances, plus de 200 km de bouchons sur la route du ski

Un pic de bouchons de 216 km a été enregistré à la mi-journée au niveau national ce samedi 4 février, journée classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, selon Bison Futé.

Pour le premier jour de vacances de la zone A, Bison Futé a classé rouge la circulation dans le sens des départs. Et comme prévu par le centre d'information routière, un pic de bouchons de 216 km a été enregistré à la mi-journée.

C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui cumule le plus de bouchons, avec 76 km vers midi. De même, l'autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, est la plus encombrée, avec plus de 30 km de bouchons. Bison Futé déconseille donc de prendre cet axe jusqu'à 17h ce samedi.

Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée rouge, en raison des premiers départs des vacances concernant la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers).

A noter que les principales difficultés devraient rester localisées dans les massifs alpins, en vue de la pratique des sports d’hiver, entre 10h et 16h sur les axes menant aux stations de ski et autour des agglomérations lyonnaise et grenobloise.

Outre l'A43, une dizaine de kilomètres de bouchons était enregistrée à la mi-journée sur la N85 qui relie plusieurs stations alpines.