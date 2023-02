Familles sans-abris : Anne Hidalgo, Martine Aubry et 20 maires de gauche interpellent Emmanuel Macron

Plus d’une vingtaine de maires de gauche, dont Anne Hidalgo et Martine Aubry ont interpellé Emmanuel Macron sur les familles sans-abris via une lettre ouverte publiée par le Journal du Dimanche ce samedi 4 février 2022.

Vingt-deux maires de gauche ont signé une lettre ouverte afin d’attirer l’attention d’Emmanuel Macron sur la situation des familles sans-abris. Anne Hidalgo, Grégory Doucet ou encore Martine Aubry font partie des signataires de cette lettre publiée par le JDD. «Nous ne nous résignons pas face à la détresse sociale que nous constatons chaque jour» ont écrit les élus.

«Cet hiver est particulièrement préoccupant car il conjugue plusieurs facteurs de fragilisation de personnes d’ores et déjà en situation de grande vulnérabilité» ont alerté les maires. Au travers de cette lettre, ils ont rendu publique sept propositions «à déployer en urgence sur l’ensemble du territoire national» dont «un plan d’urgence pour la prise en charge de tous les enfants et familles sans solution».

Les signataires se sont engagés à se «mobiliser pleinement» pour la mise en œuvre de ces propositions, à commencer par le décompte annuel du nombre de personnes contraintes de dormir dans la rue. De plus, ils ont affirmé vouloir adopter «une loi de programmation et de planification» des places d’hébergement avec la possibilité de réquisition de bâtiments vides.

Par ailleurs, les élus ont demandé la régularisation des personnes «durablement installées sur le territoire national» ainsi que l’ouverture de «centres de premier accueil répartis sur l’ensemble du territoire pour les personnes venant chercher refuge en France.»

La Fondation Abbé Pierre a estimé à 330.000 le nombre de personnes sans domiciles en France dans son rapport annuel présenté cette semaine. Un chiffre en hausse de 30.000 personne par rapport à l’année précédente.