Prix de l’énergie : les producteurs d’œufs en grève pour demander la hausse des prix de leurs produits

Les producteurs d’œufs, durement frappés par la hausse des prix de l’énergie, ont décidé de faire grève en pleine chandeleur. En Bretagne, nombre d’entre eux ont cessé leurs livraisons vers les supermarchés.

A l’instar des boulangers, les producteurs d’œufs sont également frappés de plein fouet par la hausse des prix de l’énergie. Plus d’une centaine d’entre eux localisés en Bretagne ont décidé de faire une grève des œufs, alors que les Français célèbrent la chandeleur. Depuis le jeudi 2 février, aucun œuf n’est sorti de leurs exploitations bretonnes.

Ils ont répondu à l’appel de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) et des Jeunes agriculteurs de Bretagne.

La raison de ce mouvement de grève ? L’inflation et la forte hausse des prix de l’électricité ainsi que les charges, trop difficiles à supporter pour de nombreux producteurs. Pendant ce temps, le prix des œufs en rayons a augmenté, mais pas pour eux. Ils réclament donc une revalorisation du prix de base de l’œuf de 10%.

La grève, censée durer 48 heures, menace d’être durcie si les producteurs n’obtiennent pas gain de cause. «L’arrêt des livraisons donnera aux autres acteurs de la filière et aux consommateurs un avant-goût des conséquences qu’auraient des cessations d’activité si les nécessaires revalorisations ne se font pas !» a prévenu la Fédération via un communiqué.