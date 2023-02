Réseaux sociaux : 53% des parents français partagent des photos de leurs enfants

Ce lundi 6 février, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique a publié une étude sur l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, notamment au travers des clichés et vidéos partagés par leurs parents.

Les premiers pas du petit dernier, les vacances d'été en famille ou le portrait de rentrée des classes : sur les réseaux sociaux, de nombreux parents partagent du contenu lié à leurs enfants. Selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, plus de la moitié d'entre eux (53%) l'a déjà fait.

Réalisée par l'entreprise canadienne Potloc et révélée ce lundi 6 février par franceinfo, cette enquête montre que les enfants sont parfois exposés en ligne à un très jeune âge. 91% des parents disent avoir partagé des photos et vidéos avant même que leur rejeton ne soit âgé de 5 ans, d'autres (43%) ont commencé dès la naissance.

Une habitude qui, pour beaucoup, se poursuit au fur et à mesure que l'enfant grandit. 39% des interrogés indiquent ainsi publier ce genre de contenu au moins une fois par mois, quand 3% partagent des photos et vidéos de leur progéniture une à plusieurs fois par semaine.

Une petite partie de ces adultes (3%) tirent profit de ces partages. Considérés comme des influenceurs, ils obtiennent des cadeaux, des promotions ou sont même rémunérés pour ce contenu lié à leurs enfants. 70% gagnent jusqu'à 5.000 euros par mois et cette activité constitue la seule source de revenu pour 47% des concernés.

66% de ces parents dépensent l'argent gagné exclusivement pour les enfants, tandis que 60% élargissent aux besoins de la famille en général. D'autres (36%), reconnaissent s'en servir pour eux-mêmes.

La question du travail des enfants

Cette activité est chronophage et pose la question du travail des enfants puisque 60% de ces influenceurs indiquent avoir besoin de deux à 10 prises pour obtenir la photo ou la vidéo parfaite de leur enfant. Parmi eux, quatre sur dix disent faire attention à ce que cela n'empiète pas sur le repos, les loisirs ou les devoirs des petits.

Malgré tout, le rythme de publication est souvent soutenu puisque 85% des parents influenceurs partagent leur contenu au moins une fois par semaine. L'activité est même quotidienne pour 38% d'entre eux, sachant que l'enfant tient le rôle principal de la publication dans 74% des cas.

Si 44% de ces parents affirment avoir demandé et obtenu le consentement de leurs rejetons avant de publier ces photos et vidéos, leur pratique reste globalement assez mal vue. 76% d'entre eux disent avoir déjà reçu des critiques à ce sujet, y compris de la part de leur famille et amis.

Cette étude de l'Observatoire de la parentaltié et de l'éducation numérique a été réalisée via un questionnaire administré du 9 au 21 novembre 2022, sur les réseaux sociaux. 1.273 personnes y ont répondu, dont 1.000 parents français d'enfant(s) de moins de 16 ans et 273 parents français influenceurs d'enfant(s) de moins de 16 ans.