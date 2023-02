Météo : les Pyrénées-Orientales en vigilance orange neige et verglas ce mardi

Météo France a placé les Pyrénées-Orientales en vigilance orange «Neige et verglas» pour ce mardi 7 février, entre 10h et 22h. Une vigilance jaune a été émise pour dix autres départements, dont neuf pour des risques similaires.

Dix autres départements de l’Hexagone ont été placés en vigilance jaune pour cette journée de mardi. Le premier, les Alpes-Maritimes, est concerné par des risques de vagues-submersions. Les neuf autres, à savoir l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Gard, l’Aveyron, le Tarn, l’Hérault, l’Aude et l’Ariège, ont été placés en vigilance jaune liée aux avalanches.

Sur son site internet, Météo France a prévu «une perturbation neigeuse des Alpes au Massif central dans la nuit de lundi à mardi». Cette dernière se stationnera sur les Pyrénées-Orientales et l’Aude mardi matin, recouvrant massivement de neige le Piémont et les Pyrénées.

Actuellement de couleur jaune, le niveau de vigilance fixé dans l’Aude pourrait être revu à la hausse si la neige persiste à basse altitude.