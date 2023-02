Paris : l'inquiétude des opérateurs de trottinettes électriques avant la tenue du référendum du 2 avril

Alors que la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé mi-janvier l'organisation le 2 avril prochain d'une «votation» citoyenne pour décider du maintien ou non des trottinettes électriques dans la capitale, les 3 opérateurs de free-floating concernés – Dott, Lime et Tier – ont fait part ce lundi 6 février de leurs «inquiétudes» concernant la «sincérité» de cette consultation.

Directement adressée aux Parisiens sous forme de référendum, la question est de savoir si oui ou non ces derniers souhaitent que les trottinettes électriques en free-floating Dott, Lime et Tier – les 3 opérateurs sous contrat avec la municipalité parisienne – restent disponibles. Une «votation» dont «les modalités n'ont toujours pas été fixées», regrettent les 3 sociétés dans un communiqué diffusé ce lundi.

«La mairie de Paris reste silencieuse»

«La votation concernant le service de trottinettes électriques en libre-service à Paris, annoncée le 14 janvier dernier par la maire de Paris, doit avoir lieu dans moins de deux mois [le dimanche 2 avril ndlr], or les modalités ne sont toujours pas fixées. Le doute s'installe quant à la transparence du processus démocratique, la probité du scrutin est remise en question, et la Mairie de Paris reste, une nouvelle fois, silencieuse», expliquent-ils.

Ensemble, ils portent un certain nombre de demandes, qu'ils assurent avoir exposées le 20 janvier dernier à l'équipe municipale et plus précisément à David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités, et pour lesquelles ils n'auraient eu à ce jour, d'après leurs dires, «aucun retour».

Parmi elles, celle de mettre en place «un vote numérique, afin de l'ouvrir au plus grand nombre comme ce fut le cas pour le budget participatif de la Ville de Paris, de manière parfaitement sécurisée grâce au dispositif France Connect» par exemple, ou encore d'autoriser que toutes «les personnes inscrites sur les listes aux 31 mars 2023» puissent voter.

Ils réclament également «la mise en place d'un dispositif municipal de publicité sur l'espace public» afin de faire valoir «les arguments des opérateurs pour informer les Parisiens des enjeux du vote». Et ce, alors que – comme ils le dénoncent – David Belliard «fait actuellement la promotion» du site internet Apaisonsnosrues.fr «manifestement préparé avant l'annonce de la maire de Paris», mettant en avant son ambition de mettre fin au contrat qui lie la Ville et les opérateurs.

Du côté de l'Hôtel de Ville, on explique ce lundi que les modalités de ce scrutin inédit sont toujours «à l'étude» et qu'elles seront sans doute «annoncées après les vacances scolaires de février, au début du mois de mars». Et «rien n'est fermé, rien n'est ouvert» à ce stade quant à savoir si cette votation citoyenne pourrait être organisée «numériquement», comme le souhaitent les opérateurs.