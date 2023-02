Retraite : voici comment racheter ses trimestres

Si la réforme des retraites menée par le gouvernement doit durcir les conditions d'accès, il reste possible, pour les personnes le pouvant et le souhaitant, de racheter des trimestres de cotisation pour partir plus tôt.

Le gouvernement entend conditionner le départ à la retraite à deux conditions : avoir au moins 64 ans (sauf cas particuliers, comme les carrières longues) et avoir cotisé quarante-trois ans (le délai s’appliquera à tous d’ici à 2027).

Au total, cela fera donc 172 trimestres qu’il faudra avoir validé, pour pouvoir quitter le monde du travail avec une pension de retraite à taux plein. Pour les personnes s'étant rendues compte que ce quota ne sera pas atteint à 64 ans et qui ne souhaitent pas continuer à travailler après cet âge, une solution existe : racheter des trimestres.

En effet, en racheter un ou plusieurs permettraient d’accélérer le départ à la retraite. Au total, jusqu’à douze trimestres peuvent ainsi être récupérés.

Cinq cas de figure et de nombreuses personnes concernées

Cinq situations permettent de racheter des trimestres, décrit service-public.fr : avoir effectué des études supérieures (à condition qu’elles aient été conclues par un diplôme), avoir des années de cotisation incomplètes (les quatre trimestres n’ont pas été validés, par exemple pour les personnes ayant fait des jobs d’été ou de saisonniers), avoir effectué une période d’apprentissage. Ces trois premières conditions regroupent une large partie de la population, ouvrant la possibilité de rachat à un grand nombre de travailleurs. Les deux dernières situations sont plus confidentielles, puisqu’il s’agit d’avoir effectué une activité d’assistante maternelle ou d’être un enfant d’anciens harkis.

Le site du service public permet à chacun, en fonction de son profil, de comprendre quelle démarche il peut enclencher. Ensuite, un simulateur de coût de rachat est disponible sur l’Assurance Retraite.

Une procédure pouvant être très coûteuse

Car cette procédure n’est évidemment pas gratuite, et peut même nécessiter une forte somme d’argent. En effet, le prix de rachat d’un trimestre est établi en fonction de l’âge et du salaire de la personne qui en fait la demande. Les plus jeunes paient moins cher, de même que ceux ayant un salaire faible.

Il faut compter environ 1.000 euros pour un vingtenaire disposant d’un bas revenu. A l’inverse, le coût peut atteindre les 6.000 euros pour un soixantenaire gagnant plus de 44.000 euros par an. Si le but est de racheter les douze trimestres possibles, l’addition peut donc être très salée. Mieux vaut ainsi bien réfléchir avant de lancer officiellement la procédure. Ainsi, pour les personnes âgées de 64 ans mais ayant encore plusieurs trimestres à cotiser sous peine d’une décote de leur pension, il est conseillé de calculer le temps qu’il faudra pour rentabiliser le rachat de ces trimestres (via la différence du montant de retraite taux plein/décote qui sera touché chaque mois).

Par ailleurs, il est à noter que le rachat est possible en plusieurs fois. De même, la somme est déductible des revenus imposables. A savoir également que pour les personnes souhaitant utiliser la procédure pour cause d’études supérieures, un bonus est octroyé par l’Etat si le rachat se fait dans les dix ans qui suivent l’obtention du diplôme.