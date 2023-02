Grève contre la réforme des retraites : TGV, TER, RER... Encore des perturbations ce mercredi à la SNCF

La circulation des trains sur le réseau SNCF restera «perturbée» ce mercredi 8 février, jour où la CGT Cheminots et SUD Rail appellent de nouveau à cesser le travail contre la réforme des retraites.

Au lendemain de l'acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites, la circulation continuera d'être «perturbée» sur le réseau SNCF ce mercredi 8 février. La CGT Cheminots et SUD Rails appellent en effet à cesser le travail, comme la veille.

La SNCF prévoit en moyenne 2 TGV sur 3, avec dans le détail 2 trains sur 3 vers le Nord, une circulation «quasi normale» vers l'Est, 3 trains sur 5 vers le Sud-Est, 1 train sur 2 vers l'Atlantique, 2 Ouigo sur 3 et 3 TGV province-province sur 5.

Mercredi 8 févr. 2023, le trafic restera perturbé sur nos lignes : TRANSILIEN, TER, TGV (INOUI, OUIGO, international), INTERCITES. Si possible, nous vous recommandons d'annuler ou de reporter vos déplacements prévus ce jour. ½ — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) February 7, 2023

1 intercité sur 2

Le trafic sera normal pour Eurostar, «légèrement perturbé» pour Thalys, et les autres liaisons internationales auront 4 trains sur 5 en moyenne (sauf la Suisse, 3 sur 5).

SNCF Voyageurs table sur 1 Intercités sur 2 et va annuler ses trains de nuit.

Concernant les TER, la compagnie compte faire également circuler près de 1 train sur 2, avec des perturbations dans toutes les régions.

circulation perturbée en Ile-de-France

En Ile-de-France, la SNCF annonce un trafic normal sur les lignes A, B et K, ainsi que sur les trams-trains T4, T11 et T13. Elle prévoit 3 trains sur 4 sur les lignes P et U, 2 trains sur 3 sur les lignes E, H, J et L, 1 train sur 2 sur les lignes C et N et 2 trains sur 5 sur le RER D avec une coupure entre la Gare de Lyon et Châtelet-les-Halles.

Mouvement social - La circulation de vos trains sera perturbée, le Mercredi 8 Février 2023, sur les lignes #Transilien.



Dans la mesure du possible nous vous invitons à reporter vos déplacements et à favoriser le télétravail.

https://t.co/tYpoH42pUR pic.twitter.com/VRwuiU0jp0 — Transilien SNCF (@Actu_Transilien) February 7, 2023

Enfin, la ligne R, avec 1 train sur 5 en moyenne, ne roulera pas entre Melun et Montereau.

Les perturbations étaient beaucoup plus importantes ce mardi, alors que les quatre syndicats représentatifs de la SNCF - Unsa Ferroviaire et CFDT en plus de la CGT Cheminots et de SUD Rail - avaient appelé à la grève.

Les syndicats de cheminots n'ont en revanche pas appelé à la grève pour samedi, quatrième de journée d'action nationale, qui est aussi le premier jour des vacances pour la zone B et la mi-temps de celles de la zone A.