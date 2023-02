Paris : plusieurs distributeurs de la BNP Paribas attaqués par des militants écologistes

Plusieurs dizaines de distributeurs automatiques de billets (DAB) de la BNP Paribas ont été attaqués cette nuit à Paris par des militants écologistes d'Extinction Rebellion. Ils dénoncent notamment que cette banque soit selon eux le «premier financeur européen des énergies fossiles».

Alors que la banque française BNP Paribas doit présenter ce mardi 7 février ses résultats annuels pour 2022 «avec des bénéfices records attendus par les actionnaires», les militants écologistes d'Extinction Rebellion n'ont pas hésité à enduire plusieurs dizaines de distributeurs parisiens d'une colle épaisse, les rendant complètement inutilisables.

«Banque la plus crade du pays»

Sur l'écran, un communiqué a en outre été collé, sur lequel la BNP Paribas est qualifiée de «banque la plus crade du pays». «Reine des agios, reine du pétrole [...] premier financeur européen et 5e mondial du développement des énergies fossiles [...] elle se permet d'infliger jusqu'à 25 euros par mois aux clients les plus fragiles», déplore le collectif.

Ils dénoncent également la suppression de 3.500 emplois et l'augmentation de 9 % du salaire de son PDG en 2021, et ce, alors que la BNP Paribas était déjà selon eux «la 2e entreprise française la plus généreuse avec ses actionnaires, avec 5,4 milliards d'euros de dividendes et rachats d'actions» à cette date.

«Une nouvelle phase du combat contre la BNP doit donc s'amorcer sans attendre», expliquent-ils dans un communiqué, soulignant qu'Extinction Rébellion «est décidée à s'y engager par des actions choc, faisant suite à des actions ciblant déjà la banque le vendredi 20 janvier à Paris pour dénoncer le projet EACOP de TotalEnergies».

Plusieurs actions similaires ont été menées cette nuit par les militants d'Extinction Rebellion. A Laval (Mayenne) ou encore à Carcassonne (Aude), d'autres distributeurs de la BNP Paribas ont également été attaqués et tagués.