Sécurité : cette carte interactive recense les pays les plus dangereux, l'Ukraine classée en rouge foncé

La société de services International SOS a récemment publié une carte interactive qui répertorie les différents risques selon les pays.

L'Ukraine est le seul pays d'Europe à présenter un fort risque sécuritaire. La société International SOS, spécialisée dans la gestion des risques en matière de santé et de sécurité, vient de publier une carte interactive répertoriant les différentes problématiques que l'on peut rencontrer lors de voyages à l'étranger.

Ainsi, cette année, l'entreprise s'est appuyée sur trois facteurs. Les risques médicaux, ceux liés à la sécurité et enfin ceux impactant la santé mentale. Les différents Etats ont alors été marqués d'une couleur différente, allant du vert clair (risque de sécurité insignifiant) au rouge foncé (risque de sécurité extrême).

Concernant l'aspect sécuritaire, la France est classée jaune (faible risque de sécurité). Selon International SOS, «les taux de crimes violents sont faibles et la violence raciale, sectaire ou politique ou les troubles civils sont rares. Si le terrorisme est une menace, les groupes ont des capacités opérationnelles limitées et les actes de terrorisme sont rares. Les services de sécurité et d'urgence sont efficaces et les infrastructures sont solides. Les actions industrielles et les perturbations des transports sont peu fréquentes», peut-on lire dans la légende associée.

©TravelRiskMap / International SOS

La quasi-totalité des pays d'Europe reste sur un faible risque sécuritaire, voire insignifiant, à l'exception de l'Ukraine, affichée en rouge foncé, qui présente un «risque de sécurité extrême» en raison de la guerre qui oppose Kiev à Moscou.

Avertissement pour la france concernant la santé mentale

Mais si la France peut se targuer d'être plutôt bien notée sur l'aspect sécuritaire, il n'en est rien du facteur «santé mentale». De ce côté, l'Hexagone est placé en rouge vif sur cette carte des risques.

Cette indication résulte d'une synthèse des chiffres de l'Institute for Health Metrics and Evaluation Global Burden of Disease, qui utilise des données épidémiologiques et répertorie les personnes souffrant de dépression, d’anxiété, de troubles bipolaires ou de schizophrénie.