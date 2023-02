Calvados : un centre de traitement contre le cancer ferme ses portes, faute de médecins

Le centre François Baclesse, le plus réputé de Normandie en matière de traitement des maladies cancéreuses, a fermé le 31 janvier dernier l’un de ses trois services d’hospitalisation conventionnelle de médecine faute de médecins.

Une situation alarmante. A Caen, dans le Calvados, le centre de santé le plus réputé de Normandie en matière de traitement des maladies cancéreuses, François Baclesse, a fermé l’un de ses trois services d’hospitalisation conventionnelle.

Ce dernier accueillait des patients atteints de cancers et de pathologies associées et qui nécessitaient, parfois, une hospitalisation ponctuelle. Cette fermeture est due au manque de médecin.

En été dernier, le service avait déjà fermé dix lits sur un total de 24. Alors que les moyens provisoires étaient insuffisants, les 14 lits restants ont à leur tour été fermés le 31 janvier 2023.

«Pour coordonner cette unité, il nous manque un médecin généraliste que nous ne sommes pas parvenus à recruter, à cause de la pénurie médicale, mais aussi parce que c’est une unité particulièrement lourde physiquement et moralement», a expliqué au Parisien Dr Audrey Faveyrial, directrice des affaires médicales du centre François Baclesse.

«La qualité de suivi de ne sera pas impactée»

Le médecin a assuré au quotidien que la qualité de suivi ne sera pas affectée, tout en indiquant que le personnel médical travaille soit à éviter l’hospitalisation des patients, soit à les orienter vers un service mieux approprié.

«Nous mettons aussi en place dès à présent un dispositif d’hospitalisation à la journée ou même à domicile. D’une certaine manière, nous allions déjà vers ces "ajustements". Mais on aurait préféré avoir plus de temps pour le faire et ne pas y être forcé par ce contexte de pénurie médicale. Quoi qu’il en soit, la qualité du suivi ne sera en aucun cas impactée par cette évolution», a conclu Dr Audrey Faveyrial.